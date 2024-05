Succès surprise et improbable sur Netflix pour ce film d'action de 2017, jamais sorti en salles

On ne l'attendait pas, mais le film d'action "Security" (2017) avec Antonio Banderas est parvenu à attirer l'attention des abonnés Netflix pour se placer dans le top 10 des films les plus vus en ce moment.

Security : un film qu'on n'attendait pas dans le top 10 Netflix

Avec Netflix, il est souvent facile de prévoir le succès de grosses sorties, même s'il arrive que certaines dépassent les attentes. Dernièrement, on n'était pas vraiment étonné de voir le public se jeter sur les séries Fiasco ou Furies (cette dernière a d'ailleurs cartonné dans le monde). Mais il arrive aussi que la magie des algorithmes fasse remonter des œuvres que personne n'attendait, et dont on ne savait même pas qu'elles étaient dans le catalogue de la plateforme. C'est ce qu'il s'est passé ces derniers jours avec Security, un film d'action inédit en salles, qui était sorti directement en DVD en France en 2017. Aux États-Unis, le long-métrage avait eu droit à une sortie limitée, tout comme dans plusieurs autres pays. Ce qui explique, en partie, pourquoi Security était passé inaperçu il y a 7 ans.

Réalisé par le Canadien Alain DesRochers, Security a pour argument de vente la présence d'Antonio Banderas dans le rôle principal. L'acteur y joue un ancien Marine devenu agent de sécurité d'un centre commercial. Lorsqu'une jeune fille se retrouve poursuivie par un gang lourdement armé qui souhaite l'empêcher de témoigner à un procès, l'homme n'hésite pas longtemps à venir à son secours. Une intrigue qui pourrait rappeler lointainement Equalizer avec Denzel Washington, qui voyait le comédien passer de simple vendeur dans un magasin de bricolage à un ex-agent surentraîné décidé à venger une jeune fille.

Pas le meilleur d'Antonio Banderas

Beaucoup de choses diffèrent évidemment avec Security, et le public ne s'y était pas trompé. Sur Rotten Tomatoes, le film avec Antonio Banderas affiche un score de seulement 34% d'avis positifs. Un score décevant, mais pas le pire pour l'acteur espagnol. Spy Kids 3 (2003) étant par exemple à seulement 25% d'avis positifs. Ce n'est pas mieux sur AlloCiné, qui indique une moyenne de 2,4/5 pour les spectateurs, tandis que sa note sur IMDB est de 5,7/10.

Antonio Baneras - Security ©Metropolitan Filmexport

Il est donc étonnant de voir ce film d'action se faire une place actuellement dans le top 10 des films les plus vus en ce moment sur Netflix France. Car il y a bien mieux avec Antonio Banderas à (re)découvrir dans le catalogue de la plateforme de streaming. Comme par exemple les deux films Zorro. Et si vous souhaitez seulement voir des bons films d'action avec une légende du cinéma, les deux premiers Equalizer avec Denzel Washington sont disponibles sur Netflix, tout comme l'excellent Man on Fire, à revoir sans hésitation.

