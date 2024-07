Ce film méconnu basé sur une histoire vraie avec Denzel Washington est à voir gratuitement

Sorti il y a plus de vingt ans, le film "Antwone Fisher" de et avec Denzel Washington était passé totalement inaperçu au cinéma. Il est à rattraper gratuitement sur le site de France Télévisions. Il est basé sur une histoire vraie.

Antwone Fisher : la première réalisation de Denzel Washington est à rattraper gratuitement

Chaque semaine, le site de France Télévisions ajoute à son offre de streaming (disponible gratuitement sur le site france.tv) des films plus ou moins connus, comme ce thriller avec Tom Hanks sur une véritable prise d'otages, ou encore ce film tiré d'une histoire vraie avec Robert de Niro. Une excellente façon de rattraper des œuvres sans débourser un centime (seulement un abonnement).

Jusqu'au 30 septembre, vous avez désormais la possibilité de découvrir la première réalisation de Denzel Washington : Antwone Fisher, sorti en 2003, et dans lequel il tient également un des premiers rôles. Ce film n'avait eu droit qu'à une sortie technique en France, et n'avait pas connu de grand succès au box-office mondial.

Le film raconte l'histoire d'Antwone Fisher (joué par Derek Luke), un jeune marin en proie à des crises de colère incontrôlables. Après une série de bagarres, il est contraint de consulter le psychiatre de la marine, le Dr. Jerome Davenport (incarné par Denzel Washington). À travers leurs séances, Fisher commence à affronter les traumatismes de son enfance marquée par l'abandon, les abus et les difficultés émotionnelles. Le voyage de Fisher vers la guérison l'amène à découvrir ses racines et à retrouver sa famille biologique.

Une histoire vraie à l'origine du film de Denzel Washington

Le film Antwone Fisher est inspiré de la véritable histoire d'Antwone Quenton Fisher, qui a écrit le scénario du film basé sur sa propre vie. Né en prison en 1959, Fisher a été placé en famille d'accueil après que sa mère a été incarcérée. Il a passé ses premières années dans un foyer d'accueil abusif, où il a subi des sévices physiques et émotionnels.

Après avoir quitté le système de protection de l'enfance à 17 ans, Fisher s'est retrouvé sans-abri et en difficulté. Il s'est ensuite engagé dans la marine américaine, où il a servi pendant plusieurs années. C'est là qu'il a rencontré un psychiatre qui l'a aidé à surmonter ses traumatismes et à trouver un sens à sa vie. À travers son travail avec le Dr. Davenport (personnage basé sur son véritable psychiatre), Fisher a appris à confronter son passé douloureux et à chercher des réponses sur ses origines.

En plus de son travail de scénariste, Antwone Fisher est également auteur de livres, dont ses mémoires "Finding Fish", qui ont inspiré le scénario du film.