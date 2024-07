Ce thriller avec Tom Hanks basé sur une véritable prise d'otages est à voir gratuitement

Envie de voir un bon film ce soir ? Le thriller haletant "Capitaine Phillips" signé Paul Greengrass avec Tom Hanks est à voir gratuitement en streaming. Il est basé sur une histoire vraie s'étant déroulée en 2009 le long des côtes somaliennes.

Capitaine Phillips est à découvrir gratuitement en streaming

Vous l'ignorez encore peut-être, mais le site de France Télévisions (accessible à l'adresse france.tv) propose de découvrir ou redécouvrir des films gratuitement (il faut simplement créer un compte). Récemment, c'était le cas de ce film de requins haletant, ou encore de ce film sulfureux qui avait torpillé la carrière de son actrice principale. Jusqu'au 31 août prochain, c'est le long-métrage de Paul Greengrass, Capitaine Phillips, avec Tom Hanks, qui est à visionner gratuitement.

Le film raconte la véritable histoire du détournement du cargo américain MV Maersk Alabama par des pirates somaliens en 2009. Le film se concentre sur l'enlèvement du capitaine Phillips par les pirates mené par un dénommé Muse et la tension croissante entre l'équipage du navire, les pirates et les forces de la marine américaine qui tentent de résoudre la situation.

Ce thriller palpitant mis en scène par Paul Greengrass a rapporté plus de 218 millions de dollars au box-office mondial, et a reçu six nominations aux Oscars, dont celle de meilleur film, meilleur acteur, et meilleure réalisation (il n'en a obtenu aucune).

L'histoire vraie à l'origine du film Capitaine Phillips

En avril 2009, le MV Maersk Alabama, un cargo américain, naviguait au large des côtes somaliennes lorsqu'il a été attaqué par des pirates. Sous la direction de Richard Phillips, l'équipage a tenté de repousser les assaillants, mais Phillips a finalement été pris en otage et emmené à bord d'un canot de sauvetage. Pendant cinq jours, Phillips a été retenu sous la menace des armes, tandis que la marine américaine montait une opération de sauvetage.

L'issue de cette crise a été marquée par une intervention spectaculaire des SEALs de la marine américaine, qui ont abattu trois des quatre pirates et sauvé Phillips. Cet événement a attiré l'attention internationale sur la piraterie somalienne et les dangers auxquels sont confrontés les navires marchands dans cette région. L'adaptation cinématographique de Paul Greengrass a pris quelques libertés avec la réalité, comme c'est souvent le cas, mais elle reste globalement fidèle aux événements.