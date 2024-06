"Ça va époustoufler tout le monde " : la promesse du film sur la Formule 1 avec Brad Pitt

Le film sur la Formule 1 avec Brad Pitt, tourné avec la même équipe que "Top Gun : Maverick", va "époustoufler tout le monde", selon la légende de la discipline Lewis Hamilton. Du jamais vu est annoncé, et l'impatience commence à monter.

Le film de F1 avec Brad Pitt validé par Lewis Hamilton

Brad Pitt va-t-il devenir le nouveau roi d'Hollywood avec ce nouveau film ? C'est ce qu'on pourrait imaginer, avec un commentaire appétissant d'un spécialiste de la Formule 1, le septuple champion du monde Lewis Hamilton. Celui-ci, producteur, acteur et consultant sur le film de course automobile - encore sans titre - réalisé par Joseph Kosinski, a en effet expliqué lors de l'émission Hot Ones que les images tournées l'ont été à vitesse réelle, afin de capter au mieux les sensations folles d'une course de F1.

Il est impossible qu'un camion nous filme à 300 km/h, donc normalement (au cinéma) tout est simulé à une vitesse plus lente, puis accéléré. Mais ici c'est du temps réel, de la vitesse réelle. (...) Aujourd'hui, nous disposons de cette nouvelle et formidable technologie. J'ai donc l'impression que (le film de) Joseph Kosinski, honnêtement, va époustoufler tout le monde.

Pourquoi on peut y croire

Vantardise ou réalité ? Le film avec Brad Pitt, dont le titre de travail fut pendant un temps Apex, pourrait bien effectivement retourner le cerveau du public. Pourquoi ? Parce que, réalisé par Joseph Kosinski, il fait en quelque sorte "technologiquement" suite à Top Gun : Maverick, dont les prises de vues révolutionnaires - beaucoup ont été tournées en conditions réelles - sont une des raisons du grand succès du film avec Tom Cruise, qui a rapporté plus de 1,4 milliard de dollars au box-office mondial en 2022.

La présence, autour de Joseph Kosinski, du producteur Jerry Bruckheimer et du directeur de la photographie Claudio Miranda est la confirmation que, dans sa performance visuelle, la "filiation" avec Top Gun : Maverick sera évidente.

(Apex) ©Apple Studios

Si, comme rapporté, les studios Apple qui produisent le film lui ont alloué un budget estimé à 300 millions de dollars, c'est bien que se prépare un film inédit, aux sensations encore jamais expérimentées. Impossible cependant à ce stade de faire le pari que ce film sur la Formule 1 puisse faire aussi bien que celui de Tom Cruise, la marque "Top Gun" n'ayant pas vraiment d'équivalent en termes de notoriété, et la F1 restant un univers moins fédérateur que les acrobaties aériennes de "Maverick".

Brad Pitt, dans tous les cas, a tout fait pour offrir une performance globale aussi réaliste que possible, comme il l'expliquait à Sky Sports F1 en juillet 2023, lors du tournage de différentes séquences pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Vous n'avez jamais vu la vitesse, vous n'avez jamais vu les forces G comme ça, les rushs sont vraiment très excitants. (...) (Ce film) devrait être le plus authentique possible. Lewis veut que nous respections le sport, que nous le montrions tel qu'il est en réalité.

Le film est pour le moment prévu dans les cinémas le 25 juin 2025.