Apocalypse Now : découvrez les quatre versions différentes de ce film culte

« Apocalypse Now » est définitivement un film emblématique du septième art. Réalisé par Francis Ford Coppola, c'est une production qui a rencontré énormément de problèmes pendant son tournage. À tel point qu'il existe 4 versions différentes du film.

Apocalypse Now : chef-d’œuvre du genre

En 1979, le cinéaste Francis Ford Coppola joue sa carrière sur un projet ambitieux. En effet, il décide de se lancer dans la réalisation d'Apocalypse Now. Si aujourd'hui le film est culte, à l'époque, c'était un fiasco financier et humain dans lequel le cinéaste a tout investit. Si le film se plantait, c'était la fin de sa carrière. Notamment porté par Martin Sheen, Robert Duvall et Marlon Brando, Apocalypse Now est une odyssée guerrière de trois heures qui a rencontré un succès critique inédit. Nommé à 8 reprises aux Oscars, le long-métrage remporte deux statuettes : Meilleure photographie et Meilleur son. Côté box-office, le film rapporte plus de 92 millions de dollars de recettes.

Capitaine Willard (Martin Sheen) - Apocalypse Now ©Metro-Goldwyn-Mayer

Mais rien n'était gagné à l'avance tant Apocalypse Now était une épreuve pour Francis Ford Coppola. La production a dû affronter de nombreux problèmes pendant le tournage : intempéries, maladies, guerre civile, dépassement de budget, manque de temps, Marlon Brando à côté de la plaque... Le long-métrage est entré deux fois dans l'histoire : en tant qu’œuvre, mais également en tant qu'exemple de tournage maudit. Le documentaire Hearts of Darkness : A Filmaker's Apocalypse détaille d'ailleurs tout ce qui a mal tourné. Au fil des décennies, et à cause de ces problèmes de production, le film de Francis Ford Coppola a subi plusieurs coupes différentes, dont 4 demeurent célèbres.

La version en salles

C'est la version cinématographique du film. Celle qui a été projetée dans les cinémas en 1979. Et celle qui a été montrée lors du Festival de Cannes. Une version qui a divisé les avis des spectateurs et des critiques. Malgré les éloges que le film a récupéré au fil des ans, ce n'est pas la version finale que Francis Ford Coppola voulait faire. Mais le cinéaste avait tellement investi d'argent et d'énergie dans le projet, qu'il a été obligé de faire des compromis pour que son œuvre soit rentable financièrement. C'est avec cette idée en tête qu'il a décidé de se débarrasser des passages les plus étranges, pour s'assurer que le rendu final plairait au grand public. Un pari gagnant puisque Apocalypse Now a été un énorme succès au box-office de l'époque.

Apocalypse Now Redux

En 2001, Francis Ford Coppola a réédité Apocalypse Now pour y remettre toutes les séquences qu'il avait initialement coupées. Il a intitulé cette nouvelle coupe Redux. Une version de 202 minutes (l'originale dure 153 minutes), globalement considérée comme un énorme pas en avant dans la filmographie de son auteur. Redux a néanmoins divisé les avis. Un nouveau film considéré comme plus inégal que la version projetée en salles en 1979.

Le premier assemblage

Apocalypse Now ©Metro-Goldwyn-Mayer

Une autre version d'Apocalypse Now est disponible (mais demeure assez rare). Il s'agit d'une copie du tout premier montage de l’œuvre. Un premier assemblage normalement réservé aux équipes techniques qui se servent de ce matériau de base pour retravailler le film en post-production. Ce montage unique a fuité pendant un certain temps. Un récit de 289 minutes, qui comprend des scènes qui ne figurent dans aucune autre version du film.

Apocalypse Now Final Cut

Pour le 40ème anniversaire du film, Francis Ford Coppola a décidé de superviser une toute nouvelle restauration d'Apocalypse Now. L'occasion pour lui de créer une nouvelle coupe de l’œuvre. Il a écouté les critiques à l'encontre de la version Redux et a conçu une approche novatrice qui a réduit la plupart des scènes ajoutées. Cette version de 182 minutes accorde beaucoup plus d'attention au rythme du film, et fonctionne bien mieux que les autres propositions. Ce Final Cut est considéré comme la meilleure version d'Apocalypse Now par beaucoup de ses fans. Elle demeure même la préférée de son auteur. Actuellement, ce dernier tente de réitérer l'expérience en proposant une toute nouvelle version de Le Parrain III. Et vous, quelle est votre version préférée d'Apocalypse Now ?