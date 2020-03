Apple pourrait profiter de l'impact du coronavirus pour racheter Disney

Disney a prouvé sa supériorité à tout le monde en réussissant à racheter la Fox. Personne ne semble en mesure de rivaliser avec la firme de Mickey mais le contexte actuel pourrait changer la donne. D'après des analystes américains, Apple pourrait profiter du coronavirus pour acheter à son tour Disney.

Certains risquent de perdre gros à cause du coronavirus. L'industrie du cinéma est entrée dans une phase de léthargie le temps que la situation se tasse et l'économie dans son ensemble subit une spectaculaire chute. Du côté de la Bourse, notamment, on s'inquiète de ce que cette pandémie provoque. Apple surveillerait tout ça de près afin de peut-être envisager un énorme coup. À en croire The Hollywood Reporter et l'analyste Bernie McTernan, la marque à la Pomme aurait une grosse occasion de réaliser un rêve qui ne date pas d'aujourd'hui : racheter Disney. Pour en arriver à cette théorie, l'expert s'appuie amplement sur les fais actuels. Avec le coronavirus, l'action de Disney est passée à la semaine dernière sous les 100$ alors que celle d'Apple fait un saut considérable en prenant 12% de plus, ce qui la fait grimper à 277.92$.

Comment Apple pourrait réussir à acheter Disney ?

Cette chute pour Disney s'explique d'une part, par l'arrêt de leurs productions cinématographiques, qui leur coûte de l'argent (on vous parlait récemment du cas Shang-chi) et, d'une autre part, par la fermeture des parcs à travers le monde. On estime que les pertes s'élèvent pour le moment à 85 milliards de dollars. Ce qui représente pour Disney, un tiers de sa capitalisation boursière. Bernie McTernan explique la situation :

Nous estimons que ceux qui ont un horizon sur le long terme, comme les méga-capitalisations avec des liquidités importantes et qui pourraient dépasser Disney durant les trois prochaines semaines, comme Apple, pourraient profiter de la volatilité.

Dans les faits, qu'est-ce que cela veut dire si Apple arrive au bout d'un tel processus ? L'impact serait énorme, avec une offre SVOD qui s'agrandirait. Lancée en novembre dernier, la plateforme Apple TV+ n'a pas encore fait ses preuves et a du mal à s'installer sur le marché. Tout le contraire de Disney+ qui, même sans être disponible partout à travers le monde, rencontre déjà un succès prometteur pour la suite des opérations. Une alliance pourrait tout chambouler sur ce marché très concurrentiel. Commercialement, ce serait exceptionnel et un total renversement de vapeur par rapport à la dernière acquisition de la Fox par Disney.

Néanmoins, ces analyses ne veulent pas dire qu'un nouveau rachat va avoir lieu, surtout dans ce climat d'incertitude. Mais Apple pourrait se décider vite, afin de ne pas louper un créneau trop avantageux pour eux - Disney n'a jamais été aussi bas. La volatilité, par définition, permet d'acheter quand des parts sont à un prix bas et de profiter de la remontée par la suite. Affaire à suivre, donc.