Apple refuse que les méchants dans les films utilisent des iPhone

Le réalisateur Rian Johnson, qui a récemment présenté son dernier film A Couteaux Tirés, a une révélation inédite. Il affirme que la boîte Apple impose une règle assez cocasse aux réalisateurs. En effet, aucun méchant n’a le droit d’utiliser un produit Apple dans les films.

Ainsi, normalement, vous ne verrez jamais un méchant utiliser un iPhone dans un film. Bien que la marque de téléphone utilisée par les personnages devrait être normalement arbitraire, Apple ne l’entend pas de cette oreille. En effet, d’après le réalisateur Rian Johnson, Apple a conclu un marché avec les studios hollywoodiens selon lequel les méchants n’ont pas le droit d’utiliser des produits Apple. Le cinéaste n’apporte pas plus de précision sur les termes de ce mystérieux contrat : que ce soit les parties, les conditions ou la durée. Tout ceci demeure inconnu.

Mais maintenant que ce détail est révélé, peut-être qu’Apple va changer sa politique. En tout cas, Rian Johnson a raconté cette anecdote au micro de Vanity Fair :

Apple vous permet d’utiliser des iPhone dans les films mais jamais par des méchants. Si vous regardez un film et que vous avez un doute sur un personnage, s’il utilise un iPhone ce sera un gentil. Chaque cinéaste qui a un personnage ambiguë dans son film et veut garder le secret doit clairement me détester dorénavant.