Après Baby Yoda, découvrez Baby Sonic dans un extrait de Sonic le film

Il n’y a pas que Disney qui est capable de faire fondre nos cœurs. Chez Paramount aussi on a pensé à faire une version enfant d’une célèbre créature avec « Baby Sonic », qu’on peut déjà apercevoir dans un extrait de « Sonic le film ».

C’est l’attraction de ces dernières semaines. Avec la série de Disney+, The Mandalorian, les fans de Star Wars ont découvert une nouvelle créature, ou plutôt une version plus jeune d’une espèce bien connue. Il s’agit évidemment de « Baby Yoda« , un enfant de la même espèce que maître Yoda. Ne connaissant pas le nom de son espèce, ce surnom « Baby Yoda » s’est rapidement imposé et avec tout un tas de détournements et de marques d’affection envers la créature, assez mignonne, il faut l’admettre.

Sonic aussi a sa version Baby

Il semblerait que Disney ne soit pas le seul studio à avoir pensé à faire une version enfant d’une créature célèbre pour faire fondre ses spectateurs. Chez Paramount aussi on nous réserve une adorable surprise avec Sonic le film. Comme on peut le voir (en une de cet article) dans un extrait issu de la promotion japonaise de cette adaptation du jeu vidéo, on pourra découvrir un « Baby Sonic« , une version enfant mais déjà bien rapide du célèbre hérisson bleu !

Comme avec Baby Yoda, ce Baby Sonic devrait permettre de développer des produits dérivés et des jouets. Le côté mignon et adorable des créatures pouvant facilement trouver des acheteurs. D’ailleurs, rappelons que Baby Yoda n’est pas le premier à nous avoir fait craquer. Souvenez-vous de Baby Groot des Gardiens de la Galaxy 2, la version jeune de Groot qui était aussi mémorable et dont on trouve facilement de nombreuses répliques.

Dans tous les cas, à défaut de pouvoir adopter un Baby Sonic, on pourra le découvrir dans Sonic le film prévu dans les salles le 12 février 2020. Retrouvez ici la bande-annonce de Sonic.