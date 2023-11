Après Batgirl, Warner met un autre film attendu à la poubelle

C'est le grand ménage chez Warner Bros ! Après la débâcle autour de "Batgirl" en 2022, c'est un autre film déjà tourné qui vient simplement d'être mis à la poubelle.

Warner Bros : le grand ménage

En août 2022, les studios Warner annonçaient, à la surprise générale, que le film Batgirl, alors en post-production ne sortirait finalement pas. Alors que la firme avait déjà dépensé 90 millions de dollars dans le projet, elle a décidé que les coûts associés à la sortie du blockbuster seraient finalement plus élevés que l'abandon simple du projet, d'autant que les premières projections test n'étaient pas très concluantes.

Cette décision radicale était intervenue dans le contexte de la fusion entre WarnerMedia et Discovery, marquant un tournant stratégique pour la nouvelle direction qui souhaitait se concentrer sur les "grands films de cinéma". On rappelle que Batgirl avait été prévu pour une sortie en streaming, sur la plateforme HBO Max.

Un peu plus d'un an après cette décision controversée qui avait fait beaucoup réagir dans l'industrie du cinéma, un nouveau film déjà tourné vient d'être à son tour jeté à la poubelle par Warner Bros. comme nous l'apprend Deadline.

Coyote vs. Acme ne sortira pas en salles

Dans un mouvement rappelant l'annulation de Batgirl, Warner Bros. a récemment décidé de ne pas sortir un autre film très attendu : Coyote vs. Acme. Ce film produit par James Gunn mélangeant animation et prises de vue réelles à la manière de Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, était basé sur les personnages emblématiques de Looney Tunes. Malgré un budget de production de 70 millions de dollars et des retours positifs lors des tests, Warner a opté pour un "tax write off", soit une déduction fiscale, estimée à 30 millions de dollars.

Le concept de "tax write off" dans ce contexte signifie que Warner Bros a choisi de déclarer les coûts de production du film comme une perte, permettant ainsi de réduire son obligation fiscale. Cette décision est souvent prise lorsque les coûts de distribution et de marketing d'un film sont jugés trop élevés par rapport aux bénéfices potentiels.

Dans le cas de Coyote vs. Acme, malgré l'intérêt de certaines parties pour l'acquérir pour leurs services de streaming, Warner a estimé que les coûts supplémentaires ne justifiaient pas une sortie en salle ou une vente à un autre distributeur.

Pour Warner Bros, cela marque une nouvelle ère sous la direction de David Zaslav, où les décisions sont fortement influencées par des considérations financières et stratégiques, parfois au détriment de la créativité artistique et de l'engagement envers les fans.

Que racontait le film Coyote vs. Acme ?

Le film Coyote vs. Acme était basé sur les personnages emblématiques de Looney Tunes, en particulier sur Coyote, connu pour ses tentatives incessantes et infructueuses de capturer Bip Bip. Le scénario du film s'inspirait d'un article humoristique du New Yorker écrit par Ian Frazier.

Dans ce film, Coyote, après avoir été à maintes reprises déçu par les produits défectueux de la société Acme Corporation dans sa quête éternelle de Bip Bip, décidait de poursuivre l'entreprise en justice. Le film devait suivre Coyote alors qu'il engage un avocat, joué par Will Forte, pour l'aider dans son procès contre Acme. Le cas de Coyote l'opposait à son ancien patron intimidant, joué par John Cena. Au fil de l'histoire, une amitié grandissait entre l'homme et le cartoon, renforçant leur détermination à gagner le procès.