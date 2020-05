Après First Man, Ryan Gosling va repartir dans l'espace

Deux ans après la sortie de "First Man", Ryan Gosling est attaché à un projet de film qui le fera de nouveau voyager dans l’espace. Il sera la principale tête d’affiche d’un long-métrage pour l’instant appelé "Project Hail Mary", et adapté du nouveau roman de l'auteur de "Seul sur Mars".

En 2018, Ryan Gosling incarnait l’astronaute Neil Armstrong dans le film de Damien Chazelle, First Man. Comme nous vous l'annoncions dans un article précédent, l’acteur revêtira bientôt un costume d’astronaute pour un film qui n’a pas encore de titre officiel, appelé pour le moment Project Hail Mary. Celui-ci ne sera, cette fois, pas inspiré d’une histoire vraie.

L’histoire de Project Hail Mary sera adaptée du livre du même nom d’Andy Weir, lui-même pas encore sorti. Elle sera centrée sur un astronaute seul dans un vaisseau spatial, qui est chargé de sauver la planète. Le livre devrait être disponible au printemps 2021. Il s’agira de la deuxième adaptation d’un livre d’Andy Weir au cinéma. En 2015, Ridley Scott avait réalisé Seul sur Mars, d’après le roman de l’auteur américain. L’histoire était déjà centrée sur un astronaute isolé, incarné par Matt Damon, et qui devait se débrouiller pour survivre seul sur Mars et trouver un moyen de rentrer sur Terre.

Phil Lord et Chris Miller réaliseront Project Hail Mary

Selon Variety, toujours très bien informé, c’est le duo Phil Lord et Chris Miller qui réalisera Project Hail Mary. Le média américain rapporte qu’avant même d’avoir fini de lire le scénario, Ryan Gosling militait pour que les deux hommes soient engagés pour le mettre en images. Selon l’acteur, le projet est parfait pour eux.

Phil Lord et Chris Miller ont construit leur carrière à deux. Ils ont par exemple réalisé 21 et 22 Jump Street ou La Grande Aventure Lego. Ils étaient aussi impliqués sur de nombreux films en tant que scénaristes et producteurs. L’année dernière, ils ont reçu l’Oscar du meilleur film d’animation pour leur rôle en tant que producteurs de Spider-Man : New Generation. Phil Lord avait aussi écrit le scénario du film.

Il s’agit de la deuxième adaptation d’un livre d’Andy Weir à laquelle le duo est attaché. D’autres rumeurs annoncent en effet qu’ils porteront aussi à l’écran le deuxième roman de l’écrivain, intitulé Artemis et publié en 2017. Encore une fois située dans l’espace, l’intrigue de celui-ci se déroule en 2080, sur la première ville sur la Lune. On y suit l’histoire d’une contrebandière qui se retrouve embarquée dans une conspiration pour le contrôle de la ville. On ne sait pas si le projet d’adaptation au cinéma est toujours d’actualité.

Quoi qu’il en soit, tout comme le livre Project Hail Mary, la sortie du film est prévue pour 2021.