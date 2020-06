Après Green Book, Viggo Mortensen retrouve Peter Farrelly pour un nouveau film

Après leur excellent « Green Book », le cinéaste Peter Farrelly et l'acteur Viggo Mortensen vont de nouveau collaborer sur un autre film. Il s'agira d'une adaptation du livre - et de l'histoire vraie - « Greatest Beer Run Ever ».

En janvier 2019, Peter Farrelly a peut-être signé le meilleur film de sa carrière. À travers Green Book, le cinéaste a offert une histoire poignante et passionnante, notamment grâce à son duo d'acteurs. Viggo Mortensen et Mahershala Ali sont impériaux dans ce drame historique récompensé aux Oscars. Le film est en effet reparti avec l'Oscar du Meilleur film, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali et l'Oscar du meilleur scénario original. Suite au succès de cette alliance, Peter Farrelly va prochainement retravailler avec Viggo Mortensen.

Greatest Beer Run Ever : un nouveau projet en commun pour les deux artistes

Après leur dernière collaboration qui a abouti à cinq nominations aux Oscars, Peter Farrelly et Viggo Mortensen vont donc travailler ensemble pour une production produite par Skydance. Selon Variety, l'acteur est en négociations pour incarner un second rôle.

Il s'agit de l'adaptation du livre Greatest Beer Run Ever. C'est un roman de J.T. Molloy et John "Chick" Donohue qui sera publié en novembre prochain. L'histoire raconte l'aventure de Chickie Donohue. Le récit est basé sur la véritable histoire de Donohue, qui quitta New York en 1967 pour rejoindre le Vietnam. Chickie Donohue est à cette époque dans la marine marchande, vétéran du corps des Marines, et âgé de 26 ans. Il décide de rejoindre le Vietnam pour retrouver ses anciens compagnons de l'armée. Le but est de leur apporter des messages de soutien, un peu de rigolade et ... de la bière ! Un défi totalement fou que le jeune homme accepte. Il navigue alors à bord d'un cargo au Vietnam, transportant un sac à dos rempli de bières américaines. Évidemment, les choses vont êtres plus compliquées que prévues, puisqu'il se retrouve pris dans la fameuse offensive du Têt...

Peter Farrelly va écrire le scénario de cette adaptation en compagnie de ses co-auteurs sur Green Book, à savoir Brian Currie et Peter Jones. Ce dernier a également travaillé avec les frères Farrelly sur la comédie Bon à Tirer.

Cette adaptation est produite par David Ellison et Dana Goldberg sous la direction de Dan Granger, le président de Skydance. Le long-métrage n'a pas encore de date de sortie.