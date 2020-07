Après Jack Reacher, Tom Cruise et Christopher McQuarrie préparent un film classé R "anti-Tom"

L'acteur Tom Cruise et le cinéaste Christopher McQuarrie travaillent sur un projet de film classé R. C'était déjà dans les têtes du temps de "Jack Reacher", mais la Paramount n'y avait alors pas donné suite. Aujourd'hui, libérés de la saga Jack Reacher, ils sont donc à la création d'un nouveau personnage.

Retour sur le parcours de la saga Jack Reacher

En 2012, le cinéaste Christopher McQuarrie frappe un grand coup en proposant Jack Reacher. Le film rencontre un succès critique indéniable qui lui ouvre la porte pour la réalisation de Mission Impossible – Rogue Nation en 2015. De plus, Jack Reacher rapporte plus de 218 millions de dollars de recettes pour un budget de 60 millions. Un score légèrement timide, qui n'empêche pas Paramount de lancer la production d'une suite. En 2016, Jack Reacher : Never go back voit le jour. Mais Christopher McQuarrie délaisse la mise en scène à Edward Zwick qui réalise cette suite. Ce deuxième opus est beaucoup moins bien reçu. Les critiques sont moins convaincues et le film rapporte seulement 162 millions de dollars au box-office. Une situation qui enterre la possibilité de faire un troisième épisode.

Le duo voulait faire un Jack Reacher classé R

Malgré les retours décevants de Jack Reacher : Never go back, Christopher McQuarrie et la Paramount ont eu des discussions pour un éventuel troisième film. Le cinéaste voulait reprendre la franchise en main en l'envoyant dans une autre direction plus sombre et plus violente. En tout cas, c'est ce qu'il raconte au micro de Empire :

Tom et moi voulions, si la saga avait continué, l'emmener dans un univers où, dans un monde post-Deadpool et post-Joker, Reacher aurait été un film classé R. La franchise aurait donc été nourrie par la brutalité des livres. Nous étions totalement prêts à nous appuyer là-dessus.

Un nouveau projet avec un "anti-Tom" ?

Malheureusement, le troisième film Jack Reacher semble enterré et ne verra certainement pas le jour. Surtout que Paramount dérive actuellement la franchise en série. Mais Christopher McQuarrie et Tom Cruise n'ont pas dit leur dernier mot puisqu'ils travaillent actuellement sur un nouveau projet. Il s'agit d'un film très violent, très sombre, qui sera classé R, et qui présentera Tom Cruise sous un jour nouveau :

C'est un personnage anti-Tom. Nous avons des plans pour un personnage anti-Tom. On espère pouvoir le développer à l'avenir. La franchise Jack Reacher a évolué et nous non. Nous avons donc maintenant autre chose dans la tête. Jack Reacher est un enfant de chœur par rapport au personnage sur lequel nous travaillons. Et je suis en fait très excité à l'idée de le voir sur grand écran.

Le cinéaste n'en a pas dit davantage, mais c'est une nouvelle assez intéressante. Même si Christopher McQuarrie ne peut pas proposer de film Jack Reacher classé R, il pense pouvoir présenter un personnage inédit. Reste à savoir quand le duo pourra s'occuper de ce nouveau héros puisqu'ils sont en ce moment occupés avec le tournage de Mission Impossible 7. Puis, par la suite, le cinéaste va devoir se concentrer sur Mission : Impossible 8 tandis que Tom Cruise a prévu de quitter la Terre avec SpaceX et le réalisateur Doug Liman pour mettre en scène le premier film tourné véritablement dans l'espace. Il va donc falloir trouver une petite place pour ce nouveau personnage.