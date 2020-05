Tom Cruise a trouvé le réalisateur de son film dans l'espace

Le nouveau défi de Tom Cruise est probablement le plus dingue de toute sa carrière. L'acteur va tourner un film d'aventure dans l'espace, avec la collaboration de la NASA et SpaceX. Il ne manquait qu'un réalisateur et c'est une connaissance de l'acteur qui prend les commandes.

Aucune autre superstar ne peut rivaliser avec ce casse-cou de Tom Cruise quand il s'agit de donner de sa personne pour les besoins d'un film. L'acteur a déjà prouvé qu'il n'avait peur de rien dans la saga Mission : Impossible et c'est désormais dans l'espace qu'il va embarquer pour un prochain film. Pour le diriger et l'accompagner dans cette expérience à part à Hollywood, on apprend (via Deadline) que c'est Doug Liman qui sera chargé de la mise en scène.

Un réalisateur que Tom Cruise connaît bien puisqu'ils ont tourné ensemble l'excellent Edge of Tomorrow et le très sympathique Barry Seal : American Traffic.

Ce film, sans titre pour l'instant, créé l'événement car qu'il va être le premier à se tourner dans l'espace. Un espace déjà traité maintes fois au cinéma mais jamais avec une telle frontalité. L'expérience se fait main dans la main avec la NASA et SpaceX, la boîte d'Elon Musk - un mégalo qui devrait bien s'entendre avec Tom Cruise. Rien n'est encore connu sur le scénario, Doug Liman s'occupera également de l'écriture, en plus d'une troisième casquette de producteur. Comme annoncé, le tournage se déroulera dans le prestigieux cadre de la Station spatiale internationale.

Quel studio pour accompagner Tom Cruise dans l'espace ?

Petit à petit, le projet se monte et les voyants sont de plus en plus au vert pour nous faire dire que ce défi dingue dans le paysage hollywoodien va finir par se faire. Encore faut-il qu'un studio y soit rattaché. Pour l'heure, on ne sait pas encore quel géant de l'industrie va venir se greffer à cette aventure atypique. On se doute que le projet doit faire du bruit en ce moment, le potentiel commercial d'une telle prouesse s'avère immense et c'est la possibilité de s'inscrire dans les livres d'histoire qui se présente.

Mais c'est également un budget conséquent qui risque d'être nécessaire pour la rendre possible. Connaissant Tom Cruise, il ne voudra pas se contenter d'un petit film modeste. Ça devra être gros, ambitieux, spectaculaire. Un moment de cinéma total et rassasiant.