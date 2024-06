Après l'échec de Furiosa, la fin de la route pour Mad Max ?

La déception est réelle mais le public s'y était préparé. Après l'échec de "Furiosa" au box-office, l'interprète de "Mad Max" Tom Hardy a indiqué que "The Wasteland", nouveau projet de film annoncé par George Miller, ne se ferait probablement pas...

Mad Max, la saga en pause

Dès ses premiers jours de sortie dans les cinémas, et malgré un accueil enflammé au Festival de Cannes 2024, il est apparu que Furiosa ne serait pas le succès au box-office qu'avait été Mad Max : Fury Road en 2015. Loin de là, puisque le nouveau film de George Miller est même un véritable échec, avec à ce jour des recettes mondiales s'élevant à 160 millions de dollars, sur un un budget de production à 168 millions... À considérer qu'il faut au moins que les recettes représentent le double du coût de production pour que le film génère des profits, Furiosa a donc tout d'une catastrophe pour les studios Warner Bros.

Furiosa (Anya Taylor-Joy) - Furiosa ©Warner Bros.

Cet échec au box-office a une conséquence immédiate : tout autre projet Mad Max est suspendu. Voire annulé... C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Tom Hardy, titulaire du rôle de Max "Mad Max" Rockatansky depuis Fury Road, dans une interview accordée à Forbes. Interrogé au sujet du projet Mad Max : The Wasteland, que George Miller voulait mettre en scène après Furiosa et qui ramènerait le spectateur peu de temps avant les événements de Fury Road, l'acteur britannique a ainsi déclaré :

Je ne pense pas que ça va se faire.

Pas vraiment une surprise

Cet aveu de l'interprète du personnage principal de ce projet maintenant annulé - ou très durablement mis en pause - n'est pas une surprise. Il y a quelques semaines, il était en effet rapporté que la mauvaise performance de Furiosa au box-office "compliquait" le destin de The Wasteland. Une situation que George Miller avait lui-même envisagé, bien conscient que la suite de ses projets Mad Max dépendrait de la marge de manoeuvre offerte par la réception de Furiosa. Hélas, son échec ne lui en laisse aucune...

Le temps dira pourquoi Furiosa, après le grand succès critique et commercial de Fury Road, n'a pas marché. Différents éléments sont à prendre en compte. Il y a la différence de générations du côté des personnages comme de leurs interprètes, Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth s'adressant bien plus à un public jeune que Fury Road ne le faisait. Côté public, avec Fury Road sorti en 2015, cela impliquait donc d'établir une forme de continuité mais auprès de "nouveaux" spectateurs. Une complexité qui se traduit en difficulté majeure de marketing.

Un horizon scénaristique brouillé

Autre complexité, cette fois-ci du côté de la narration et de la dramaturgie : en développant la saga par un prequel, longtemps avant les événements de Fury Road, comment faire maintenant revenir Furiosa et Max, arguments principaux du film de 2015, sachant qu'ils ne se sont pas connus avant Fury Road ? The Wasteland devait raconter l'histoire de Mad Max et d'une jeune mère, et donc d'un nouveau personnage féminin. Ce qui apparaît contradictoire avec l'intention de ce nouveau cycle ouvert en 2015, centré sur le personnage de Furiosa avec Fury Road et Furiosa. Et si Furiosa avait été un succès commercial, pourquoi faire alors un nouveau film qui se priverait du personnage interprété maintenant par la très talentueuse Anya Taylor-Joy ?

Un vrai casse-tête pour George Miller et Warner Bros., qui devraient donc mettre en pause le développement de la saga Mad Max pour une durée indéterminée, le temps de régler ces complexités stratégiques et narratives.