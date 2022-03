Après "Pam & Tommy", Pamela Anderson va raconter son histoire dans un doc Netflix

Pamela Anderson va faire l'objet d'un documentaire sur Netflix. La star va pouvoir s'exprimer après la diffusion de la série "Pam and Tommy", qui revient sur le scandale autour de sa sextape, et qu'elle refuse de voir.

Une affaire de sextape au centre de Pam & Tommy

La vie de Pamela Anderson a été marquée par la divulgation de sa tristement célèbre sextape avec Tommy Lee en 1995. Une histoire qui a été racontée, non pas sans une certaine dose d'humour, avec la série Pam & Tommy, disponible sur Disney+. Un show sulfureux dans lequel Lily James incarne Pamela Anderson, et où Tommy Lee est joué par Sebastian Stan. Un beau duo absolument méconnaissable dans la série.

Pam and Tommy ©Disney+

Pour autant, l'ancienne star d'Alerte à Malibu n'a aucune intention d'en voir la moindre image. C'est ce que révélaient des sources à EW, et on la comprend. Non pas que la série ne soit pas bonne, bien au contraire, mais il s'agit tout de même pour elle de revoir un des pires moments de sa vie. Et une exploitation de son image sans son accord puisque les producteurs se sont basés sur un article de la journaliste Amanda Chicago Lewis publié en 2014 dans Rolling Stone. Néanmoins, la série Pam & Tommy semble avoir motivé Pamela Anderson à donner sa propre version de sa vie puisqu'elle va faire l'objet d'un documentaire sur Netflix.

Pamela Anderson va donner sa version

On apprend en effet par la plateforme de streaming et Pamela Anderson que ce projet de longue date va enfin se faire. Dans un post sur son compte Instagram, la comédienne a dévoilé un message qui confirme sa collaboration avec Netflix :

Ma vie / Mille imperfections/ Un million d'idées fausses / Méchante, sauvage et perdue / Rien à quoi se raccrocher / Je ne peux que vous surprendre / Pas une victime, mais une survivante / Et bien vivante pour raconter la vraie histoire.

On retient de son message son envie de ne pas se faire passer pour une victime mais "une survivante". On sent donc qu'il sera bien question de cette affaire de sextape. Mais on espère que le documentaire ira au-delà et dévoilera un portrait complet de la star.