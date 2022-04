Après son frère, Ethan Coen va tourner son premier film en solo

Après son frère, Ethan Coen va lui aussi réaliser son prochain film en solitaire. Le cinéaste va en effet mettre en scène un nouveau long-métrage, qui n'a pas encore de titre et qu'il a écrit à quatre mains avec son épouse Tricia Cooke.

Les frères Coen se séparent ?

Difficile de dissocier Ethan Coen et Joel Coen. Les deux frères ont réalisé la plupart de leurs films en duo, mais récemment, leur chemin semble se séparer. Joel Coen, né en 1954 et Ethan Coen, né en 1957, ont toujours travaillé ensemble. Joel Coen est généralement crédité à la réalisation et Ethan Coen à la production, tandis que les scénarii sont écrits conjointement. Depuis Ladykillers en 2004, les deux frères décident de se créditer tous les deux à la réalisation. Au cours de sa longue carrière, le tandem a mis en scène des films totalement cultes comme Arizona Junior, Burn After Reading ou encore Inside Llewyn Davis et a remporté l'Oscar du Meilleur film avec No Country for Old Men.

Ethan et Joel Coen ©Oscars / ABC

Mais les choses ont récemment changé. Joel Coen a en effet décidé de partir de son côté pour mettre en scène The Tragedy of Macbeth avec Denzel Washington et son épouse Frances McDormand devant la caméra. Il écrit le scénario et réalise son long-métrage seul, sans la présence de son frère et acolyte de toujours.

Ethan Coen part lui aussi en solitaire

Difficile de savoir si les deux frères se sont fâchés ou s'ils cherchent simplement de nouvelles sensations, mais Ethan Coen a décidé de suivre les traces de son grand frère, en réalisant à son tour un film en solitaire. En effet, ce dernier s'est associé à Working Title pour produire son prochain long-métrage dont il a écrit le scénario avec son épouse Tricia Cooke. À l'heure actuelle, le titre du projet est encore tenu secret, mais selon The Hollywood Reporter, le long-métrage devrait être un road trip lesbien que le couple a initialement imaginé au milieu des années 2000.

Joel Coen et Ethan Coen ©David McNew (ENTERTAINMENT SOCIETY PORTRAIT)

Toujours selon le média américain, l'histoire est centrée sur une fêtarde qui fait un voyage à Philadelphie en compagnie de son amie un peu coincée et timide. En chemin, elles parcourent les bars et multiplient les aventures, marquées par exemple par l'arrivée d'une ex-petite amie amère, la découverte d'une mystérieuse mallette ou encore la rencontre avec un sénateur diabolique. Ce projet a déjà failli se concrétiser en 2007. À l'époque, Ethan Coen aurait officié comme producteur, et plusieurs actrices comme Selma Blair, Holly Hunter, Christina Applegate et Chloë Sevigny avaient été approchées pour jouer dans le film. Visiblement, Ethan Coen est prêt à passer le cap et à réaliser lui-même ce mystérieux projet, et ainsi, débuter sa carrière en solitaire à 64 ans.