Après Tenet, on connaît le prochain film de Christopher Nolan

Que les fans de Christopher Nolan se rassurent : après "Tenet", le réalisateur reviendra bientôt avec un nouveau film, et on connaît déjà le sujet ! Mais pour la première fois, il pourrait bien se passer des services de Warner Bros et aller voir ailleurs.

Christopher Nolan : on connaît le sujet de son nouveau film Le réalisateur Christopher Nolan n'est pas du genre à se reposer bien longtemps entre deux projets. Un an à peine après nous avoir retourné le cerveau avec Tenet, il s'apprête à retourner au travail. Et son nouveau sujet met l'eau à la bouche. Tenet © Warner Bros En effet, d'après les informations de The Hollywood Reporter, le réalisateur britannique plancherait sur un long-métrage mettant en scène Robert Oppenheimer, le scientifique à l'origine de la bombe atomique. Un personnage fascinant qui est également un spécialiste des trous noirs dans l'Univers, un sujet cher à Nolan et élément central d'Interstellar. Repoussant ses limites à chaque film pour offrir aux spectateurs un spectacle total, il y a fort à parier que Nolan inclut de nouveau son thème fétiche du voyage dans le temps, pour ce nouveau projet. Même si les premières rumeurs évoquent la possibilité de retrouver Cillian Murphy, fidèle collaborateur de Nolan, aucune annonce officielle n'a encore été faite en ce sens. Un changement de taille à venir Farouchement opposé à la politique de Warner Bros de sortir simultanément ses films en salles et sur HBO Max, Christopher Nolan pourrait tourner le dos à son distributeur fétiche. Comme il l'avait déjà annoncé, il ne souhaiterait ainsi plus travailler avec la major, qui a distribué presque tous ses films depuis vingt ans. Très attaché à l'expérience de la salle de cinéma, le réalisateur devrait ainsi aller voir ailleurs pour son douzième long-métrage. Toujours d'après The Hollywood Reporter, Nolan et son camp seraient actuellement en discussions avec Sony et Universal pour trouver un deal. Il n'est évidemment pas envisageable d'imaginer le réalisateur partir chez Netflix, ou un autre géant du streaming, malgré l'intérêt évident de ses plateformes pour l'attirer dans leurs filets.