Après The Father, Florian Zeller va réaliser The Son avec Hugh Jackman et Laura Dern

L'auteur et réalisateur Florian Zeller ne perd pas de temps et donne suite à son triomphal "The Father" en embauchant deux stars pour incarner les personnages de sa nouvelle adaptation : "The Son".

Quasi l'air de rien, l'écrivain, auteur de théâtre et maintenant réalisateur Florian Zeller est en train d'écrire une belle page de cinéma. Son film The Father adapté de sa pièce créée en 2012 est un grand succès, acclamé partout où il a été déjà vu. Anthony Hopkins y joue un père au crépuscule de sa vie et atteint de troubles s'apparentant à la maladie d'Alzheimer, rôle pour lequel il a reçu le BAFTA du meilleur acteur et est en pole position pour les prochains Oscars. Le film est déjà multi-récompensé, et l'expérience américaine du génie de l'écriture français un succès total. Et la surprise de la nouvelle tient plutôt à sa rapidité qu'à son contenu : Florian Zeller va réaliser The Son, adapté de sa pièce Le Fils créée en 2018, avec deux autres très grands interprètes anglophones : Laura Dern et Hugh Jackman.

On ne change (presque) pas une équipe qui gagne

Pour adapter The Father, Florian Zeller s'est adjoint les services de Christopher Hampton, dramaturge et scénariste britannique réputé, notamment récompensé de l'Oscar du meilleur scénario adapté pour Les Liaisons dangereuses. Les deux hommes se connaissent par coeur puisque Christopher Hampton est le traducteur anglais des pièces de Florian Zeller. Il est de nouveau nommé cette année au même Oscar, et a déjà co-reçu le BAFTA correspondant avec Florian Zeller. C'est logiquement que Christopher Hampton assurera aussi la co-scénarisation de The Son, avec cette fois-ci donc en suite du duo Anthony Hopkins - Olivia Colman l'actrice américaine Laura Dern et l'acteur australien Hugh Jackman. L'un comme l'autre compte parmi la A-List, avec des performances récentes de haut vol : Marriage Story et Les Filles du docteur March pour la muse de David Lynch et une tournée mondiale de son spectacle après Logan et The Front Runner pour l'éternel Wolverine.

La pièce Le Fils raconte l'histoire de Nicolas, un adolescent de 17 ans dépressif. Ses parents sont séparés et il vit chez sa mère Anne. En vue de le sortir de sa dépression, il va venir habiter chez Pierre son père, qui vit avec sa nouvelle compagne et vient d'avoir un nouvel enfant. Les parents séparés tiennent des rôles principaux, avec dans la création présentée en 2018 à la Comédie des Champs-Élysées Yvan Attal et Anne Consigny, et Rod Paradot dans le rôle de l'adolescent. Si Hugh Jackman et Laura Dern vont logiquement incarner les parents dans le film The Son, on ne sait pas encore qui incarnera le rôle du fils.

Rod Paradot et Yvan Attal dans la pièce Le Fils

Il ne manquera plus que The Mother

Les amateurs de théâtre le savent, ces pièces font partie d'une trilogie avec La Mère, première pièce créée en 2010. Par ailleurs, Le Père a déjà été adapté au cinéma dans Floride de Philippe Le Guay en 2015. Cette fois-ci, pas d'intermédiaire français avant la réalisation de The Son. Ce deuxième projet officialisé, il serait étonnant que la trilogie de Florian Zeller ne soit pas complétée dans un futur proche avec un troisième et dernier film adapté donc de La Mère.