Après Venom et Morbius, un autre ennemi de Spider-Man arrive au cinéma !

Sony multiplie les projets Marvel pour son Sony’s Spider-Man Universe (SSU). Après les deux premiers « Venom » et « Morbius », et en attendant « Kraven le chasseur » et « Madame Web », le studio vient d’officialiser un tout nouveau projet : « El Muerto ».

Le Sony’s Spider-Man Universe Sony est le dernier studio à lutter contre l’hégémonie de Marvel Studios. En effet, si la firme de Kevin Feige possède aujourd’hui presque l’intégralité des personnages Marvel pour les exploiter au cinéma, Sony résiste encore et toujours. L’entreprise a conservé les droits d’exploitation du personnage de Spider-Man et plus largement de tout son univers, ce qui inclus les plus grands méchants du tisseur. Si Sony a prêté le personnage de Spider-Man au Marvel Cinematic Universe (MCU) pour que Tom Holland rejoigne les Avengers, le studio développe de son côté son propre univers connecté avec le Sony's Spider-Man Universe. Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures Un univers connecté à la manière du MCU mais uniquement avec des personnages issus de l’univers de Spider-Man. Pour le moment, trois films du "SSU" ont déjà vu le jour : Venom, Venom : Let There Be Carnage et Morbius. D’autres projets sont également dans les cartons comme Kraven le Chasseur attendu le 18 janvier 2023 et Madame Web prévu pour juillet 2023. Sony vient également d’officialiser Venom 3. Tout un univers qui s’interconnecte en attendant l’arrivée prochaine d’une potentielle autre version de Spider-Man. El Muerto Outre ces multiples projets, Sony vient également d’officialiser le lancement de El Muerto. Dans le cadre de la Cinema Con de Sony, le studio a annoncé que le rappeur / acteur Bad Bunny incarnera le lutteur El Muerto dans son propre film attendu le 12 janvier 2024 dans les salles américaines. Bad Bunny a réagi à l’information : J'aime la lutte et maintenant je suis un lutteur. C'est le rôle parfait. Ce sera épique. El Muerto - Spider-Man ©Marvel Comics Le personnage d’El Muerto est très peu connu du grand public. Même les lecteurs réguliers de l’univers Marvel sont peut-être passés à côté de ce personnage qui n’est apparu qu’à deux occasions dans les comics (dans Spider-Man #6 et Spider-Man N°84). Juan-Carlos Sanchez, alias El Muerto, est un lutteur professionnel qui possède une super force grâce à un masque mystique qui se transmet de génération en génération. C’est assez étonnant de voir Sony capitaliser sur un personnage aussi secondaire de l’univers Marvel. Ce super-vilain de seconde zone n’a croisé la route de Spidey qu’à de trop rares occasions pour être pris au sérieux, et le personnage n’a pas rencontré un franc succès auprès des lecteurs. D’où cette question simple : où est l’intérêt réel d’une telle production ? La réponse qui paraît évidente est qu'avec El Muerto Sony pourrait jouer sur la carte de la diversité, en faisant la promotion d’un personnage latino, tout en proposant le rôle à Bad Bunny, un acteur montant qu’on pourra prochainement retrouver dans Bullet Train. Pas sûr qu'un tel programme suffise à convaincre les fans…