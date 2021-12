Venom 3 : le film est officiellement en préparation

Eddie Brock et Venom sont prêts à revenir pour une troisième fois dans un film solo. La productrice Amy Pascal vient effectivement d'officialiser le lancement d'un troisième film « Venom ». Alors est-ce une bonne nouvelle ou pas ?

Venom : une saga qui rapporte

Venom fait partie des ennemis les plus célèbres de Spider-Man. Créé en 1986 par David Michelinie et Todd McFarlane, Venom fait sa première apparition au cinéma dans Spider-Man 3 en 2007. À l'époque, le puissant symbiote est incarné par Topher Grace. Il faut ensuite attendre 2018 pour voir l'antagoniste revenir sur grand écran, cette fois dans son propre film. En effet, Sony confie à Ruben Fleischer le soin de mettre en scène Venom, avec Tom Hardy dans le rôle principal. Le long-métrage cartonne au box-office avec plus de 856 millions de dollars de recettes (pour un budget de 100 millions).

Venom ©Marvel Comics

Face à ce triomphe financier, Sony officialise la production d'une suite, Venom : Let There Be Carnage. Cette fois, c'est Andy Serkis qui est chargé de le mettre en scène suite à l'indisponibilité de Ruben Fleischer occupé sur Retour à Zombieland. Sorti le 20 octobre dernier en France, ce deuxième Venom a rapporté plus de 483 millions de dollars de recettes. Et même si c'est deux fois moins que le premier volet, Sony vient donc d'officialiser le lancement d'un troisième film.

Un troisième film est en préparation

Lors d'une récente interview avec Collider, Amy Pascal, l'une des productrices principales des derniers films Spider-Man, a confirmé qu'un troisième film Venom était bien en préparation. Ce n'est pas vraiment une surprise. Malgré les mauvaises critiques attribuées aux deux premiers opus, les films ont performé au box-office. Une raison suffisante pour que Sony continue à exploiter la licence. La productrice a également parlé de Spider-Man : No Way Home, laissant ainsi entendre que Venom serait dans le film :

Nous sommes actuellement en phase de planification, mais ce sur quoi nous nous concentrons en ce moment, c'est de pousser tout le monde à aller voir No Way Home.

Venom ©Sony Pictures

Une remarque qui vient rappeler que Venom est donc maintenant officiellement dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), et qu'il y a de grandes chances pour qu'il apparaisse dans Spider-Man : No Way Home. En effet, la scène post-générique de Venom : Let There Be Carnage a teasé sa confrontation prochaine avec le tisseur.