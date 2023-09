Aquaman 2 : Amber Heard coupée du film ? James Wan répond aux rumeurs

La présence à l'écran d'Amber Heard (Mera) dans Aquaman 2 a-t-elle été réduite en raison de son procès contre Johnny Depp ? James Wan a répondu à ces rumeurs dans les colonnes d'Entertainment Weekly.

Aquaman 2 : Jason Momoa bientôt de retour sous l'Océan

Après le succès tonitruant d'Aquaman (plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office mondial), le personnage d'Arthur Curry, interprété par Jason Momoa, sera bientôt de retour dans un second volet très attendu. Baptisé Le Royaume perdu, il est attendu dans nos salles le 20 décembre prochain.

Toujours mis en scène par James Wan, le film nous replongera dans les profondeurs sous-marines, en compagnie du Roi d'Atlantis, qui devra une nouvelle fois affronter de dangereuses menaces, à commencer par le terrible Black Manta, toujours incarné par Yahya Abdul-Mateen II. Pour le vaincre, Arthur Curry devra faire équipe avec Orm, interprété par Patrick Wilson. Nicole Kidman sera également de retour à l'écran, de même qu'Amber Heard dans le rôle de Mera.

Le rôle d'Amber Heard amputé ? James Wan met fin aux rumeurs

En mai 2022, la comédienne Amber Heard, avait témoigné lors de son procès l'opposant à son ex-mari Johnny Depp, qu'en raison de cette affaire, sa présence à l'écran dans Aquaman 2 avait été réduite. Une récente interview de James Wan dans les colonnes d'Entertainment Weekly vient apporter un éclairage supplémentaire à ces rumeurs.

Ainsi, le réalisateur a expliqué que le cœur du film réside dans la relation entre les personnages d'Arthur (Jason Momoa) et d'Orm (Patrick Wilson), soulignant que le premier film était centré sur la romance entre Arthur et Mera, tandis que le second se concentre sur une "bromance" entre Arthur et Orm, et que cela a toujours été le plan pour le film :

J'ai toujours présenté cette idée dès le départ. Le premier Aquaman était le voyage d'Arthur et Mera. Le deuxième film devait toujours mettre en avant Arthur et Orm. Ainsi, le premier était un film d'aventure romantique avec de l'action, tandis que le second est un film d'aventure centré sur une amitié avec de l'action. Nous en resterons là.

Cela signifie que la réduction du rôle d'Amber Heard dans le film n'était pas une réaction aux litiges juridiques, mais plutôt une décision créative prise dès le début de la planification d'Aquaman 2. Wan a ainsi confirmé que le personnage de Mera ne joue pas un rôle central dans l'intrigue du film, mais qu'elle est toujours présente.