Aquaman 2 : un premier teaser explosif avec Jason Momoa

À quasiment trois mois de la sortie de "Aquaman 2", Warner Bros. a enfin dévoilé un premier teaser du film réalisé par James Wan avec Jason Momoa en vedette.

Le nouveau DC

Warner Bros. a enchaîné les échecs avec ses dernières productions super-héroïques. On a d'ailleurs remarqué avec Blue Beetle que le studio n'essayait même pas de vendre plus que ça le film. Il faut dire que depuis fin 2022, James Gunn et Peter Safran ont été nommés à la tête de DC Studios. C'est désormais eux qui ont dû établir un nouveau plan pour les films DC à venir, rendant les projets déjà en production un peu inutiles.

Mais il reste un dernier film de "l'ancien DC" : Aquaman 2, toujours porté par Jason Momoa. Un cas particulier car le premier opus avait été un très gros succès. Malgré cela, Warner Bros. ne s'est pas pressé à communiquer sur le long-métrage de James Wan. Jusqu'à aujourd'hui, avec un tout premier teaser qui nous arrive à un peu plus de trois mois de la sortie.

Le teaser d'Aquaman 2

La courte vidéo de 30 secondes permet à la fois d'annoncer la bande-annonce à venir (dans 4 jours), et de montrer les premières images d'Aquaman 2. On ne peut alors que faire des suppositions sur ce que proposera le film. À savoir la destruction du foyer d'Arthur Curry, avec peut-être la perte d'un de ses proches. Il y aura également des combats dantesques avec une débauche d'effets spéciaux.

Jason Momoa - Aquaman 2 ©Warner Bros.

On peut aussi voir l'ennemi d'Arthur, Black Manta, introduit dans le premier opus et interprété par Yahya Abdul-Mateen II. Patrick Wilson et Nicole Kidman sont également de la partie. Cependant, ces images ne montrent pas Amber Heard, qui a été confirmée pour reprendre son rôle de Mera. Une présence sans doute réduite. Warner Bros. aurait même songé à supprimer son rôle en raison de son procès l'opposant à Johnny Depp. Si certains ont soutenu l'actrice, d'autres l'ont particulièrement critiquée. Warner Bros. aurait alors voulu éviter au maximum un bad buzz.

Pour s'assurer de sa présence, il faudra découvrir Aquaman et le Royaume perdu dans les salles le 20 décembre 2023.