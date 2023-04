Aquaman 2 : Amber Heard sera bien de retour dans le rôle de Mera

Alors que la participation d’Amber Heard dans "Aquaman et le royaume perdu" avait un temps été menacée, son personnage de Mera sera bel et bien présent dans la suite du film de 2018.

Mera de retour dans Aquaman et le royaume perdu

Plus de quatre ans après la sortie d’Aquaman (2018), les fans attendent toujours de pouvoir découvrir sa suite. Ils devront encore patienter quelques mois avant la sortie d’Aquaman et le royaume perdu. Alors que le premier volet présentait les origines du héros imaginé par Paul Norris et Mort Weisinger, on ne sait pas encore de quoi sera composée l’intrigue du deuxième film.

Jason Momoa - Aquaman ©Warner Bros.

En revanche, on sait déjà que c’est James Wan qui a de nouveau mis en boîte Aquaman 2, après avoir signé le premier film. Côté casting, de nombreux acteurs ont repris leur rôle. Dont Jason Momoa, la tête d'affiche, et Yahya Abdul-Mateen II, alias Black Manta. Et un autre retour vient d’être confirmé. À savoir celui d’Amber Heard, l’interprète de Mera.

Un rôle sans doute moins important que dans le premier film

Pour rappel, la participation d'Amber Heard à Aquaman 2 avait été menacée suite à ses démêlés avec Johnny Depp. Des fans avaient lancé une pétition pour qu’elle soit expulsée du projet, et celle-ci avait atteint un nombre de signataires impressionnants. Warner Bros. avait même avoué avoir pensé à remplacer l’actrice. Mais celle-ci sera finalement bien présente. Variety nous apprend ainsi qu’un extrait du Royaume perdu a été proposé au public du CinemaCon, à Las Vegas. Et le personnage de Mera y est brièvement apparu.

En revanche, d’après les propres dires d’Amber Heard, son personnage ne sera pas autant présent à l’écran que dans le premier volet. On attend désormais de pouvoir lire le synopsis officiel d’Aquaman 2 pour avoir une indication de son importance dans la nouvelle histoire. Warner Bros. ne devrait pas tarder à le communiquer. Le studio devrait aussi bientôt partager la première bande-annonce du long-métrage.

Quoi qu’il en soit, il faudra encore patienter plusieurs mois avant de pouvoir découvrir Le Royaume perdu. La sortie du film de James Wan a été fixée au 20 décembre prochain.