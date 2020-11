Aquaman 2 : une pétition réclame le départ d'Amber Heard

Impossible de parler de Johnny Depp sans évoquer son ex-femme, Amber Heard, avec qui les tensions sont encore vives. Si lui voit sa carrière dépérir, ce n'est pas le cas de l'actrice qui vient de confirmer sa participation à "Aquaman 2", alors qu'une pétition signée plus d'un million de fois réclame son départ.

Le divorce Johnny Depp/Amber Heard continue de faire des dégâts

En plus d'être une actrice, Amber Heard est connue pour sa relation avec Johnny Depp. Un mariage qui s'est terminé dans un marasme absolu, les deux se rejettant mutuellement la faute dessus avec des accusations de violence et tout ce qui s'en suit. Elle, lui reproche d'avoir été violent à son encontre, physiquement et verbalement. Lui, contre-attaque en clamant qu'elle n'est pas irréprochable de ce point de vue et qu'elle veut le détruire.

En fond, la carrière de Johnny Depp plonge. À la suite de sa défaite dans son procès contre The Sun (il accusait le tabloïd de diffamation), l'acteur vient d'annoncer qu'il ne serait pas à l'affiche des Animaux fantastiques 3, après discussion avec la Warner. Il repart avec l'intégralité de son cachet en guise de compensation et le studio songerait à enrôler Mads Mikkelsen pour camper Gellert Grindelwald. Voilà où nous en sommes.

Et Amber Heard dans tout ça ? Son futur professionnel ne semble pas être en danger, alors qu'elle aussi est accusée par son ex-mari. C'est pourquoi une partie du public n'accepte pas qu'elle s'en sorte en toute impunité alors que Johnny Depp est en train de sévèrement trinquer. La prochaine grosse échéance de l'actrice est la reprise de son rôle de Mera dans Aquaman 2. Qui est également produit par Warner.

Pour qu'elle soit logée à la même enseigne que son ex, une pétition sur Change.org vient d'être lancée afin de réclamer son départ du film DC. La mobilisation est immense puisque 1 159 359 personnes ont signé au moment où l'on écrit ces lignes et le compteur ne cesse de grimper de seconde en seconde.

L'argumentaire déballé par Jeanne Larson, l'auteure de la pétition, revient sur le passé d'Amber Heard et les indices qui montrent qu'elle n'est pas forcément la victime dans cette affaire. Si nous ne sommes pas en position pour juger qui a fait quoi et qui mérite quoi, il faut souligner que le nombre de signatures est tout bonnement impressionnant.

L'actrice se défend et se projette dans Aquaman 2

Dans le même temps, Amber Heard vient de déclarer publiquement chez Entertainment Weekly qu'elle sera dans Aquaman 2, désamorçant ainsi les rumeurs qui annonçaient qu'il n'en serait pas ainsi. Elle déclare être "impatiente" de commencer le tournage l'année prochaine et en profite pour glisser un tacle à ses détracteurs :

Les rumeurs arrangées et les campagnes payées sur les réseaux sociaux ne dictent pas parce qu'elles n'ont aucun réel fondement.

Voilà qui ne va pas plaire aux fans de Johnny Depp. La Warner va-t-elle réagir à la polémique et se passer de Mera ? À moins que la pétition atteigne des sphères impressionnantes (plusieurs millions de signatures), elle ne devrait pas avoir le moindre impact sur les plans du studio. Un choix qui pourrait avoir de petites répercussions lors de la sortie dans les salles, si le public décide de sanctionner le long-métrage pour ce dossier extra-cinématographique.

Johnny Depp a justement perdu son rôle dans Les Animaux Fantastiques pour ses soucis judiciaires et les présumées violences. Des producteurs qui investissent de l'argent ne veulent pas travailler avec des gens qui sont clivants. Bien que les violences envers les hommes soient moins courantes, elles peuvent exister et Amber Heard s'y serait adonnée selon des accusations. On sent effectivement une différence de traitement entre les deux et on espère pour la Warner que l'actrice ne sera pas à un jour considérée comme coupable.