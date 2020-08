Aquaman 2 : James Wan annonce une part horrifique pour le film DC

James Wan, le réalisateur de « Aquaman », travaille actuellement sur le deuxième opus des aventures aquatiques du super-héros DC. Il promet que cette suite aura des éléments horrifiques.

Aquaman : un gros succès du DC Extended Universe

En 2018, James Wan réalise Aquaman. Pour l’occasion, Jason Momoa reprend le rôle qu’il avait précédemment incarné dans Justice League. Avec ce blockbuster, James Wan raconte les aventures solo d’Aquaman, le super-héros aquatique. L’œuvre a été un succès monstrueux avec plus de 1,1 milliard de dollars de recettes. Face à cette réussite économique, Warner Bros a évidemment lancé la production d’une suite. Aquaman 2 est attendu en 2022.

Une suite plus horrifique

Le premier film proposait déjà quelques approches horrifiques. Le cinéaste opposait Aquaman et Merra aux créatures de la fosse. Une séquence plus sombre aux élans horrifiques qui avait suscité un certain engouement. Cette scène a tellement séduit les foules que Warner Bros prépare un film entièrement consacré à ces créatures. Une identité que James Wan utilisera également dans Aquaman 2. C’est en tout cas ce qu’il a dit aux fans (via Comicbook) récemment :

Tout comme pour le premier film, qui avait une touche horrifique avec la fosse, je vais ajouter des éléments horrifiques dans le prochain. Je pense que c’est quelque chose qui fait partie intégrante de qui je suis. Cela ressort naturellement dans ce genre de film. L’horreur peut s’infiltrer dans un film comme Aquaman parce que l’histoire se déroule dans ces mondes sous-marins qui peuvent être très effrayants. Naturellement, mon amour pour le genre de l’horreur signifie que je m’attache à ces scènes et que j’essaye de leur donner un peu plus de mon style.

James Wan et son talent naturel pour le genre horrifique

En effet, James Wan est un habitué du genre horrifique. Après tout, il demeure le réalisateur de franchises d’épouvante cultes comme Saw, Insidious et The Conjuring. Ainsi, James Wan veut se servir de son talent pour le genre horrifique pour offrir à Aquaman une identité un peu différente.

J’étais bien conscient du film que je faisais. Je ne pensais jamais devenir plus sombre en termes de graphismes. Mais je voulais devenir plus sombre en termes de ton si cela avait du sens. Je sens que je peux apporter des éléments horrifiques grâce aux monstres marins. Je peux m’amuser avec ça. Mais je ne voulais rien faire de déprimant.

Aquaman 2 est attendu le 14 décembre 2022.