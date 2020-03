Aquaman : on en sait plus sur le spin-off horrifique

Le scénariste de « Aquaman », David Leslie Johnson-McGoldrick, a déclaré que le spin-off basé sur The Trench, pourrait se situer entre le premier et le deuxième film « Aquaman ». Un projet étonnant dont voici les premiers détails.

En 2018, James Wan frappe fort et permet au DC Extended Universe (DCEU) de sortir la tête de l'eau. Aquaman est un énorme succès au box-office : plus de 1 milliard de dollars de recettes. Un score historique pour le DCEU, puisque c'est le seul film de cet univers connecté à avoir dépassé la barre du milliard. Aquaman 2 est attendu le 14 décembre 2022 avec les retours de James Wan à la réalisation et de Jason Momoa et Amber Heard devant la caméra. Mais un autre projet plus étonnant est également prévu dans les fonds marins : le spin-off The Trench.

Le projet avance

Le scénariste d'Aquaman, David Leslie Johnson-McGoldrick, donne quelques informations sur l'histoire du spin-off de The Trench. La tranchée en version française. Le récit prendra sans doute place entre les deux films Aquaman.

The Trench est un spin-off axé sur l'un des nombreux royaumes sous-marins présentés dans le premier Aquaman. Dans le film, la tranchée survient quand Aquaman et Mera sont à la recherche du trident d'Atlan. Ils se retrouvent pris au piège avec une multitude de créatures inquiétantes et agressives. Une séquence absolument géniale, esthétiquement renversante.

The Trench sera écrit par Noah Gardner et Aidan Fitzgerald. Peu d'informations sont connues sur ce projet, mais il est décrit comme une œuvre « teintée d'horreur ». Lors d'une séance de questions/réponses sur Twitter, David Leslie Johnson-McGoldrick a été interrogé sur la place de The Trench dans le DCEU. Même s'il ne travaille pas sur ce spin-off, le scénariste a confirmé que : « théoriquement, cela se passe entre le 1 et le 2 ».

Comme The Trench n'est encore qu'à ses balbutiements, il est peu probable qu'il sorte avant Aquaman 2. Ainsi, le DCEU effectuerait un retour dans le temps pour situer le spin-off entre les deux Aquaman. David Leslie Johnson-McGoldrick travaille toujours sur le script d'Aquaman 2, ce qui veut dire que tout changement peut encore arriver.