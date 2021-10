Aquaman 2 : Jason Momoa revient sur ses différentes blessures pendant le tournage

Le comédien Jason Momoa, qui va reprendre le rôle d’Aquaman dans « Aquaman and the Lost Kingdom », est revenu sur ses différentes et nombreuses blessures survenues pendant le tournage du film.

Aquaman : un succès qui fait respirer le DC Extended Universe (DCEU)

En 2018, James Wan délaisse un peu le cinéma d’horreur pour se concentrer sur un blockbuster DC : Aquaman. Après avoir été introduit dans Justice League, Aquaman a droit à sa propre aventure. Ainsi, Jason Momoa est de retour dans la peau de Arthur Curry, tandis que le reste de la distribution se compose notamment de Amber Heard en Mera, de Willem Dafoe en Vulko, de Patrick Wilson dans la peau du frère d'Arthur, le bien nommé Ocean Master, de Dolph Lundgren en King Nereus ou encore de Nicole Kidman et Temuera Morrison dans la peau des parents de Arthur Curry.

Arthur Curry (Jason Momoa) - Aquaman ©Warner Bros Studios

Le film rencontre un certain succès populaire et rapporte plus de 1,1 milliard de dollars de recettes au box-office. Un score largement suffisant qui rassure les pontes de Warner Bros., surtout après les échecs critiques de Suicide Squad et Justice League. Le studio décide donc de produire un deuxième opus intitulé Aquaman and the Lost Kingdom. Tandis que James Wan est de retour derrière la caméra, le comédien Jason Momoa a repris le rôle du roi Atlante. Une chose plus compliquée que prévue…

Jason Momoa, tout le temps blessé

Invité à parler du tournage de Aquaman and the Lost Kingdom sur le plateau de l’émission d’Ellen DeGeneres, Jason Momoa s’est étendu sur les nombreux problèmes physiques qu’il a rencontrés. En effet, l’acteur s’est beaucoup blessé sur le tournage du film de James Wan, comme il l’a confirmé pendant son interview :

Je deviens vieux, voilà ce qui se passe. J'ai eu un problème avec mes yeux. Quelque chose est entré dans mes yeux et les a abîmés. Je dois avoir une opération. J'ai une hernie. On m'a retiré des côtes. Je passe mon temps à me faire taper dessus.

Arthur Curry (Jason Momoa) - Aquaman and the Lost Kingdom ©Warner Bros Studios

Malgré ses nombreuses blessures, Jason Momoa a rassuré ses fans, en promettant que le film sera absolument génial. Et puis l'acteur semble prendre tout ceci avec humour, en se moquant de son propre âge, pas si avancé que ça, puisqu'il est aujourd'hui âgé de 42 ans :

Je m'implique beaucoup. J'adore mon travail et parfois je suis un peu trop excité. Puis on vieillit. Je suis un super-héros âgé à présent.

Le tournage de Aquaman and the Lost Kingdom a commencé en juin dernier. Le film est attendu le 14 décembre 2022 au cinéma. Pendant l’événement DC Fandome, la Warner a lâché quelques visuels du long-métrage, qu’on vous laisse ici :