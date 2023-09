Aquaman 2 : une bande-annonce impressionnante avec Jason Momoa

Après un premier teaser, Warner Bros. a dévoilé la bande-annonce de "Aquama 2" de James Wan. Jason Momoa reprend une nouvelle fois son rôle d'Arthur Curry.

Aquaman 2 s'est fait attendre

Aquaman (2018) est rarement cité parmi les films majeurs de DC. Pourtant, à sa sortie, le long-métrage de James Wan a été un succès impressionnant avec plus d'un milliard de dollars de recettes récoltés à travers le monde. Suffisant pour qu'il se positionne comme le 5e plus gros succès du box-office 2018. Et très encourageant pour Warner Bros. qui a confirmé une suite.

Aquaman 2 ©Warner Bros.

Cependant, Aquaman 2 aura mis cinq ans à se faire. Une longue période pendant laquelle l'univers cinématographique DC (DCEU) n'a fait que s'enfoncer avec des résultats de plus en plus décevants au box-office. Aquaman 2 va d'ailleurs marquer la fin de cette ère, avant que James Gunn (désormais à la tête de DC Studio) n'en ouvre une nouvelle avec son Superman: Legacy prévu pour 2025.

La bande-annonce explosive

Il y a donc tout de même une certaine attente autour d'Aquaman 2. Pourtant, Warner Bros. ne semble plus y porter beaucoup d'intérêt, puisque le studio commence à peine à communiquer sur le film à seulement trois mois de sa sortie. Après un premier teaser, c'est avec une bande-annonce (vidéo en une d'article) que le long-métrage se dévoile.

Aquaman 2 ©Warner Bros.

On y retrouve Arthur Curry pour sa seconde aventure en solo, désormais père de famille. Mais sa vie va vite basculer avecBlack Manta (Yahya Abdul-Mateen II) qui souhaite le détruire, lui et ses proches.

Pour accompagner Jason Momoa, on retrouve Nicole Kidman mais surtout Patrick Wilson (Orm). Ce dernier aura un rôle très important dans ce Aquaman 2 puisque James Wan a annoncé que, si le premier film se concentrait sur Arthur et Mera (Amber Heard), le plan du second aurait toujours été de mettre au centre Arthur et son demi-frère Orm.

Une manière de nous préparer à la présence minime d'Amber Heard, comme en atteste le peu de scènes avec elle dans la bande-annonce. Un unique plan à 2min23 de la bande-annonce. Cette dernière avait affirmé avoir dû batailler pour que Warner Bros. ne la supprime pas entièrement du film...

Aquaman 2 sortira dans les salles le 20 décembre 2023.