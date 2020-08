Aquaman 2 : une suite différente du premier ?

"Aquaman 2" est le projet sur lequel on a eu le moins de nouvelles lors de la DC Fandome. On se contentera des quelques miettes à notre disposition, comme des informations sur l'ambiance du film de James Wan et la confirmation qu'un personnage du premier volet est bien de retour.

Aquaman : le plus gros succès de DC

Bien que la Justice League n'aille pas plus loin, Aquaman continuera quand même son aventure en solitaire, comme Wonder Woman et The Flash. James Wan a réussi à se sortir du cinéma d'horreur auquel il est accroché pour s'introduire dans le monde des super-héros. Aquaman premier du nom a été un véritable carton avec 1,148 milliard de dollars au box-office. Aucun autre film du DCEU n'a réussi à grimper aussi haut. Jason Momoa reprendra un rôle qui lui convient à merveille dans la suite. Il incarne Arthur, enfant né d'une relation entre un homme et une Atlante, membre du peuple aquatique. En grandissant, il se sent mieux parmi les humains mais, bientôt, il ne pourra plus refuser d'embrasser sa destinée. Il va devoir assumer ses responsabilités et s'imposer comme le roi des Sept Mers. Aquaman 2 est prévu pour une sortie le 14 décembre 2022.

Une suite plus sombre

Le panel dédié à Aquaman 2 était ce qu'il y avait de moins intéressant dans le cadre d'une DC Fandome passionnante. Ceci s'explique par une arrivée sur les écrans dans plus de deux ans. James Wan a quand même essayé d'apporter un peu de croustillant en parlant d'une suite avec un ton "plus sérieux" et une pertinence par rapport au monde que nous connaissons. En dehors de la réussie scène avec les monstres de la Tranchée (qui fera d'ailleurs l'objet d'un film horrifique), le reste d'Aquaman était lumineux, très coloré, à la frontière du kitsch par endroit. Le second volet sera à priori un peu plus sombre et devrait permettra à James Wan de diffuser quelques touches proches du cinéma d'horreur qu'il affectionne à la base. On comprend aussi qu'il veuille approfondir la réflexion sur l'écologie (la pollution de l'océan) entamée à moitié dans le premier.

L'acteur Patrick Wilson, avec qui James Wan tourne très souvent, s'est manifesté lors de l'événement DC pour confirmer qu'il serait aussi dans la suite. L'acteur continuera de donner vie à Orm, l'un des deux méchants d'Aquaman. Mais pas question de le présenter comme une menace principale cette fois, son rôle devrait être plus secondaire et il dévoilera une autre facette de sa personnalité. La scène post-générique du premier volet a montré comment Black Manta (Yahya Abdul-Mateen) était recueilli sur le bateau du docteur Shin. Ce duo est attendu pour causer des ennuis à Aquaman.