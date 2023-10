Aquaman 2 : Warner Bros. dans la tempête après de nouvelles révélations sur le tournage

Nouvel épisode compliqué pour "Aquaman et le Royaume perdu", au sujet duquel des notes du thérapeute d'Amber Heard, utilisées pendant le procès entre Johnny Depp et l'actrice, révèleraient un tournage infernal.

Aquaman 2 en eaux troubles

Avis de tempête et d'eaux dangereuses pour Aquaman 2, gros morceau de l'année du DCEU qui voit encore plus son horizon s'assombrir. Avec déjà la reprise des studios DC par James Gunn et David Safran et un tout nouveau plan pour les franchises super-héroïques de Warner Bros., une production éclaboussée par le procès ultra-médiatisé entre Johnny Depp et Amber Heard, et maintenant la divulgation de documents utilisés pendant ce procès, la tournure des événements n'annonce rien de bon pour le nouveau film de James Wan.

En effet, selon des informations reprises par Variety, des fans de Johnny de Depp auraient payé pour avoir accès à des notes du thérapeute d'Amber Heard, le docteur Dawn Hugues, mises à disposition de la justice pendant le fameux procès en diffamation qui opposait l'actrice à son ex-mari.

Notes de Dawn Hugues ©Reddit

Dans ces notes, considérées authentiques par les magistrats du procès mais qui ne sont donc que la version et les mots d'Amber Heard sur son expérience du tournage d'Aquaman 2, il est ainsi relevé plusieurs témoignages de comportements surprenants.

Concernant Jason Momoa, star et rôle-titre du film, il est ainsi retranscrit dans ces notes, écrites à la première personne :

Jason a dit qu'il voulait que je sois virée. Jason était ivre, en retard sur le plateau. Il était habillé comme Johnny, avec aussi toutes ces bagues.

D'autres notes indiqueraient que le réalisateur James Wan n'aurait été d'aucun soutien vis-à-vis d'Amber Heard et l'aurait isolée, du fait de sa situation judiciaire ultra-médiatisée.

Il (James Wan, ndlr)m'a crié dessus : "Je ne peux même pas poster au sujet d'Aquaman", a fait comme si c'était de ma faute. J'ai dit "Je suis désolée". Personne ne pouvait prendre de selfies avec moi à cause de ce blackout.

Elon Musk à la rescousse ?

Une mise au ban et la volonté de se séparer d'Amber Heard qui s'inscrirait dans une continuité, des sources concordantes de Variety affirmant qu'Amber Heard avait failli être renvoyée, avant la mise en production d'Aquaman 2. Non pas dans le cadre du procès avec Johnny Depp, mais suite à "l'absence d'alchimie" entre Jason Momoa et Amber Heard constatée par les studios et James Wan à l'issue du premier film sorti en 2018, soit avant la plainte de Johnny Depp pour diffamation.

Seulement, les studios Warner Bros. n'ont jamais viré Amber Heard, excluant l'option après avoir reçu un "courrier incendiaire d'Elon Musk menaçant de tout brûler" si l'actrice, ex-compagne du milliardaire, n'apparaissait pas dans la suite.

DC monte au créneau

Elon Musk n'a pas répondu à la requête d'un commentaire de Variety. Ni les représentants de Jason Momoa, Amber Heard ou James Wan n'ont souhaité pour le moment commenter la divulgation de ces notes. Mais un porte-parole de DC a lui commenté ses allégations et porté la contradiction en défense des personnalités impliquées dans ces notes.

Jason Momoa s'est toujours conduit de manière professionnelle pendant le tournage d'"Aquaman 2". (...) James Wan est connu pour le grand respect et dont il fait preuve envers les castings et les équipes, et l'environnement positif qu'il crée sur les plateaux. Les films "Aquaman" n'ont pas fait exception."

Une source présente sur le tournage londonien en 2021 a elle indiqué que Jason Momoa et Amber Heard semblaient bien s'entendre sur le plateau et déclaré : "Jason travaille beaucoup et aime comme tout le monde boire une bière de temps en temps, mais il n'arrive pas ivre sur le plateau. Et il ne s'habille pas comme Johnny Depp, il a toujours eu ce style bohème."

Des réactions officielles pourraient être faites très prochainement de la part des représentants des différentes personnes impliquées dans cet énième rebondissement concernant Aquaman et le Royaume perdu. Un film pour lequel les studios DC et Warner Bros. envisagent encore une performance au box-office. Avant, peut-être, de définitivement clore ce chapitre et passer à un tout nouveau DCEU...