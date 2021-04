Aquaman : Warner annule le spin-off horrifique The Trench

Projet ô combien étrange, le spin-off à "Aquaman", "The Trench", devait utiliser l'univers du super-héros aquatique pour faire un film à tendance horrifique chapeauté par James Wan. Sauf que l'on vient d'apprendre que Warner n'en voulait plus...

Le spin-off sur la Fosse ne verra pas le jour

Aquaman est l'une des fiertés de Warner dans son exploitation de l'écurie DC Comics. Le film a eu le bonheur de rencontrer un énorme succès commercial qui chiffre à 1.1 milliard de dollars. Belle réussite pour James Wan, qui ne reste plus cantonné au cinéma d'horreur et s'aventure quand l'envie lui prend vers des productions plus couteuses. Il sera de retour pour Aquaman 2, dont la sortie reste prévue au 14 décembre 2022 dans nos salles.

En plus de cette suite qui tombe sous le sens, Wan planchait sur un étrange spin-off consacré à La Fosse. Une partie de l'univers d'Aquaman brièvement évoquée dans une scène marquante du premier film. Cette petite parenthèse permettait au réalisateur de laissait ressurgir son goût pour le cinéma de genre. Warner avait donc l'envie de développer un projet annexe à consonance horrifique. Rien ne disait cependant que le metteur en scène de Conjuring allait personnellement s'en occuper. Or, si l'on en parle au passé, c'est parce que ce spin-off titré The Trench vient de passer à la trappe !

Aquaman © Warner Bros. / DC Comics

Warner vient de communiquer à ce sujet en disant distinctement que le projet n'allait pas continuer d'avancer. Sans dire que l'on s'y attendait, il y avait depuis le début des raisons de penser que cette idée n'était pas une top priorité du studio. Malgré le succès de Joker qui a prouvé qu'on pouvait faire des films tirés de comics pas trop chers en parlant à un public mature, The Trench ne s'appuyait pas sur un personnage très fort pouvant susciter un engouement. Il n'y avait pas des gros arguments pour faire comprendre aux spectateurs qu'ils allaient consommer du DC et, vraisemblablement, aucune figure forte d'Atlantis n'allait pointer le bout de son nez. Un potentiel commercial assez limité, même si le cinéma d'horreur fonctionne en ce moment.

Deux annulations pour le prix d'une

Le studio a aussi signifié à Ava DuVernay que son film New Gods n'allait pas voir le jour. La réalisatrice avait pour ambition d'explorer une part très particulière de la galaxie DC. Elle aurait adapté l'oeuvre de Jack Kirby pour évoquer une guerre entre le peuple de New Genesis et celui d'Apokolips. Deux clans géographiquement proches mais aux idées très différentes. Le scénario aurait alors fabriqué un pont avec Zack Snyder's Justice League en évoquant le terrible méchant Darkseid.

Néanmoins, cette piste était quelque peu bancale sur le papier. Warner a supprimé le méchant de son montage cinéma de Justice League et la version de quatre heures qui vient de sortir le met à l'honneur mais n'entre pas dans les plans du studio. Ce qui posait un vrai dilemme en interne et il semblerait que cette décision d'annuler le film provienne du positionnement Snyder friendly voulu par Ava DuVernay.

New Gods © DC Comics

Warner commence à écrémer un peu sa liste de titres, alors qu'elle vient encore de grandir avec la mise en marche du film Blue Beetle ou la confirmation de celui centré sur Supergirl. On comprendra que New Gods soit annulé en raison de son rattachement aux idées de Zack Snyder mais The Trench aurait pu faire office de sortie événementielle sur la plateforme HBO Max. De l'horreur, il devrait quand même en être un peu question dans Aquaman 2 si l'on en croit d'anciennes déclarations de James Wan.