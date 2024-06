Un flop à 200M de dollars, Matthew Vaughn ne comprend pas les critiques de son dernier film

Matthew Vaughn est revenu sur l'échec cuisant de son dernier film "Argylle" et a fait part de son incompréhension devant les nombreuses critiques très négatives sur sa comédie d'action.

Argylle : une comédie hommage aux films d'espionnage qui bide au box-office

Matthew Vaughn a connu plusieurs succès par le passé. Avec Kick-Ass (2010), puis avec Kingsman (2015). Avec celui-ci, le réalisateur a convaincu le public et la presse, ce qui lui a permis de lancer une saga plutôt lucrative, avec à ce jour trois films. Le cinéaste a aussi dirigé X-Men : Le Commencement (2011). Il y avait donc une certaine attente pour son dernier film Argylle, sorti dans les salles en début d'année. D'autant que pour cette comédie d'espionnage, Matthew Vaughn a pu s'offrir un casting de qualité avec Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell et Henry Cavill au premier plan, mais aussi John Cena et Dua Lipa en guise de caméos, tandis que Bryan Cranston et Samuel L. Jackson y tiennent des rôles secondaires.

Enfin, l'histoire paraissait plutôt originale puisqu'il est question d'une auteure de livres d'espionnage qui se retrouve embarquer dans une sale affaire. De vrais espions et de vrais criminels ayant découvert que ses romans étaient un peu trop fidèles à la réalité, elle est devenue une cible à abattre pour certains, et à défendre pour d'autres. Sauf qu'Argylle dispose en fait de nombreux rebondissements. Et ce résumé n'est qu'une petite partie de ce qu'est véritablement le film de Matthew Vaughn.

Malheureusement, cette tentative du réalisateur n'a pas convaincu le public. Malgré son budget imposant de 200 millions de dollars (auxquels il faudrait ajouter les coûts de la promo), Argylle a rapporté seulement 96 millions de dollars dans le monde. Un énorme flop commercial donc, qui n'a pas non plus été épargné par les critiques.

"Qu'est-ce que j'ai fait pour offenser ces gens ?"

Avec, à ce jour, seulement 33% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, Argylle n'a pas été bien accueilli par la presse. Chez CinéSérie, on y voyait un film "long et visuellement laborieux". Matthew Vaughn est récemment revenu sur cet échec dans le magazine Empire (via Variety). Et il n'a pas caché sa déception et son incompréhension devant ces critiques négatives. D'après lui, les projections test avaient été "fantastiques" et il était sûr d'avoir réalisé "un film amusant, qui fait du bien". Mais en voyant les retours de la presse, le cinéaste a eu l'impression d'avoir insulté des gens avec son film.

Nous n'avons pas fait Citizen Kane, mais bon sang, les critiques sont sorties et je me suis dit : "Attendez, qu'est-ce que j'ai fait pour offenser ces gens ?" Elles étaient vitrioliques. Je ne dis pas que le film est parfait, loin de là, mais je ne pensais pas qu'il était offensant. Cela m'a pris par surprise.

Matthew Vaughn s'est vraiment interrogé sur ces retours virulents, car ils étaient nombreux et qu'il ne pouvait pas les ignorer. On notera donc l'absence de réelle remise en question de la part du cinéaste qui a simplement proposé un film trop inégal, boursouflé et à mille lieux d'Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E, autre hommage au genre de l'espionnage.

Matthew Vaughn croit en une suite d'Argylle

Par contre, Matthew Vaughn garde l'espoir de réaliser un jour une suite d'Argylle grâce à Apple TV+. Peu de temps après sa sortie en salles, le film était disponible sur la plateforme aux États-Unis. D'après le cinéaste, les vues en streaming sont assez positives et il recevrait de nombreux messages encourageants.

Les gens l'apprécient. Rien ne me ferait plus plaisir que d'en faire un autre. Je reçois des textos me disant : "Wow, ces critiques étaient vraiment dures !" Plus les gens regarderont Argylle, plus nous aurons de chances d'en faire un autre. J'adorerais en faire un autre, on a déjà un plan pour ça.

Pour nous, cela ressemble plutôt à une forme de déni et à un gros appel du pied pour que de nouvelles personnes se laissent tenter par Argylle sur Apple TV+. À voir si cela suffira pour qu'une suite soit validée...