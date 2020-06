Ari Aster (Midsommar) travaille actuellement sur une comédie horrifique

Le réalisateur de « Midsommar », Ari Aster, travaille déjà sur son prochain projet. Il s'agit d'une comédie horrifique qui durera près de quatre heures. Il est en ce moment-même à l'écriture du scénario.

En deux films, Ari Aster est devenu un cinéaste à suivre de très près. Ce petit génie à offert deux métrages horrifiques de haute volée. En 2018, il réalise Hérédité, qui s'est avéré être l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. Puis en 2019, il réitère son exploit en réalisant le film choc Midsommar. Auréolé de ces deux succès, l'artiste travaille déjà sur son prochain projet.

Une comédie horrifique de quatre heures

Ari Aster a fourni quelques détails sur son prochain film. Sans révéler le titre de ce mystérieux projet, il semblerait que le cinéaste choisisse une direction inédite. Un changement de style radical puisque Ari Aster veut se plonger dans la comédie horrifique.

Le réalisateur s'est récemment entretenu lors d'un "chat" en ligne avec le Associated Students Program Board à l'UC Santa Barbara. Pendant la discussion, Ari Aster a évoqué son prochain film. Même s'il garde l'intrigue secrète, il a lâché quelques commentaires. Il qualifie son film comme étant une « comédie cauchemardesque ». Il révèle également qu'il vient de terminer une nouvelle ébauche du scénario. Enfin, il affirme que son prochain film va durer 4h :

Tout ce que je sais, c'est que ça va durer quatre heures.

Ari Aster a donc l'ambition de proposer une comédie horrifique de quatre heures. Un pari risqué qui aura sans doute quelques difficultés à trouver un distributeur. Ce n'est pas la première fois qu'Ari Aster évoque ce projet. Pendant la promotion de Midsommar, le cinéaste s'était déjà arrêté sur ce futur film. Il le décrivait à l'époque comme une « comédie absurde et diabolique », affirmant qu'il l'avait également imaginée comme une « comédie pleine d'anxiété ».

Tout ceci est désespéramment vague, et on espère que le réalisateur va bientôt en dévoiler davantage. La grosse nouvelle est donc la durée (excessive?) de ce prochain film. Une plongée de quatre heures dans le cinéma de Ari Aster. Ces deux derniers films ont été produits et distribués par la boîte A24, réputée pour ses prises de risques et sa promotion d'un cinéma indépendant ambitieux. Un tel projet devrait sans aucun doute les intéresser. Affaire à suivre.