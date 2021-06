Army of the Dead : à quoi ressemble Valentine (le tigre zombie) sans les effets spéciaux ?

Netflix a partagé une vidéo complète pour expliquer la manière dont les équipes techniques parviennent à créer des effets spéciaux aussi spectaculaires. La vidéo prend 5 films Netflix pour exemples, dont « Army of the Dead ».

Army of the Dead : le nouveau film de Zack Snyder

Sorti le 21 mai dernier sur Netflix, Army of the Dead signe le grand retour de Zack Snyder à ses premiers amours : le film de zombies. Plus de quinze ans après L'Armée des Morts, le cinéaste réitère l'expérience, avec l'ancien catcheur Dave Bautista en tête d'affiche. Le film a rencontré un succès monstre sur la plateforme et se place déjà dans les 10 films les plus vus de tout le catalogue. Pour rappel et sans spoiler, le long-métrage suit un groupe de mercenaires qui décide de se rendre à Las Vegas pour récupérer une énorme somme d'argent. Seul bémol, la ville du vice est dirigée par des zombies assoiffés de sang.

De superbes effets spéciaux

Dans une vidéo publiée par Netflix Film Club, la plateforme présente la manière dont les effets spéciaux ont été conçus pour plusieurs de ses films. La vidéo se concentre ainsi sur 5 long-métrages Netflix : Love and Monsters, Project Power, Okja, Le Rituel et Army of the Dead. Dans son segment sur le film de Zack Snyder, le petit reportage présente brièvement Zeus, le zombie alpha. Mais la star est évidemment le célèbre tigre zombie du film : Valentine. Le document détaille les efforts déployés par l'équipe technique pour donner vie à ce monstrueux félin. On peut ainsi voir que le tigre est incarné par un acteur sous un costume vert. Les CGI interviennent ensuite pour lui prêter la forme animale.

Valentine - Army of the Dead ©Netflix

Dans le long-métrage, Garret Dillahunt est le comédien qui a le plus d’interactions avec Valentine. L'occasion de présenter l'envers du décors de cette séquence musclée inspirée de The Revenant. La vidéo explique également comment Zack Snyder utilise ses acteurs en costume vert. Et la manière dont ceux-ci ont appris à se mouvoir comme de véritables félins. Des plans qui ont ensuite été remis à l'équipe chargée des effets spéciaux, dirigée par le superviseur Marcus Taormina. Afin de rendre Valentine la plus réaliste possible, l'équipe a ensuite combiné l'art conceptuel de Zack Snyder avec des images d'un véritable tigre.

Les autres films ne sont pas en reste. Cette vidéo ci-dessous détaille ainsi la fabrication des monstres dans Love and Monsters (notamment le crabe géant du climax), la manière pour créer Okja, comment les créatures horrifiques de Le Rituel ont été conceptualisées, et enfin, la façon dont les pouvoirs ont pris vie dans Project Power. Des images impressionnantes, qui permettent donc d'offrir un making-of passionnant sur la création des plus beaux effets spéciaux des productions Netflix.