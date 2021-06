Netflix dévoile sa nouvelle liste des 10 films les plus populaires

En tête du marché de la SVOD avec plus de 200 millions d'abonnés, la plateforme Netflix a pu se constituer une solide base de fidèles grâce à des titres exclusifs qui ont cartonné. Découvrez les 10 films originaux les plus populaires dans le catalogue.

Quels sont les plus gros succès de Netflix ?

Rares sont les semaines où Netflix ne délivre pas un titre qui fait du bruit sur les réseaux sociaux. Même pas besoin de connaître les audiences, un tour sur Twitter vous assure de savoir les films et séries qui fonctionnent. Dans un marché ultra-compétitif, la firme au logo rouge s'est imposée en leader. Elle se donne du mal pour sans cesse produire ou acquérir des nouveaux éléments qui vont enrichir son catalogue. Le plus impressionnant est cette capacité à créer du buzz avec des titres que personne n'a vu venir.

En 2020, Netflix avait publié une liste de ses 10 films les plus populaires. Un classement dans lequel on retrouvait des hits comme Tyler Rake, 6 Underground ou Spenser Confidential. Depuis le temps, d'autres films ont marché et une nouvelle liste vient d'être publiée.

Tyler Rake

En pôle position, on continue de retrouver l'actioner Tyler Rake avec ce score dingue de 99 millions de vues. Statu quo pour la seconde et troisième place, respectivement tenue par Bird Box (89 millions de vues) et Spenser Confidential (85 millions de vues). Il est toujours question d'action en quatrième position, avec 6 Underground. Le film réalisé par Michael Bay reste ancré à la même position, avec 83 millions de vues. Même constat pour Murder Mystery, qui ne bouge pas de sa cinquième position avec aussi 83 millions de vues.

Une seconde partie de classement bouleversée

En revanche, quand on s'attaque à la seconde partie de la liste, tout a changé ! Exit The Irishman, Triple Frontière, The Wrong Missy, La Plateforme et The Perfect Date. Ils se font piquer la place, dans l'ordre, par The Old Guard (78 millions), Enola Holmes (76 millions), Project Power (75 millions), Minuit dans l'univers et Army of the Dead (72 millions chacun). La performance la plus remarquable est celle du film de zombies réalisé par Zack Snyder. Deux semaines après sa mise en ligne, il se fait déjà une place dans le top 10.

Pour tempérer ces chiffres, rappelons comment Netflix prend en compte ses audiences. Il suffit qu'un abonné regarde seulement deux minutes d'un titre pour qu'une vue soit comptabilisée. Un système qui a l'avantage de donner des résultats joliment gonflés à l'arrivée.