Army of the Dead : des nouvelles images du film de zombies

Après une sensationnelle bande-annonce, "Army of the Dead" se dévoile avec des nouvelles images tirées du tournage. Le film de zombies signé Zack Snyder sera un événement à ne pas manquer au mois de mai.

Army of the Dead : le nouveau film de Zack Snyder

Le 21 mai prochain, Zack Snyder refera parler de lui avec Army of the Dead. Un film de zombies attendu sur Netflix qui a mis l'eau à la bouche de tout le monde avec sa bande-annonce. Pour le réalisateur, c'est un retour à un genre qu'il a abordé à ses débuts dans L’Armée des morts. Son ambition a l'air démultipliée cette fois puisque les premiers aperçus montrent que les zombies ont été traités avec originalité.

Contrairement à la majorité des autres films, le scénario ne présente pas une Terre entièrement ravagée par une épidémie. Le berceau, Las Vegas, a été placé en quarantaine et coupé du reste du monde. Un groupe de mercenaires va être assemblé pour entrer dans la ville et extraire une somme d'argent en train de dormir dans le coffre d'un casino. Une mission périlleuse mais qui peut changer le cour de leurs vies. Dave Bautista incarne Scott, le cuistot d'un établissement miteux propulsé en chef de l'escouade. Il sera notamment accompagné d'Ella Purnell, Raúl Castillo, Matthias Schweighöfer, Ana de la Reguera, Huma Qureshi et Theo Rossi.

Des nouvelles images

Zack Snyder avait promis que ses zombies seraient réalistes et que l'emploi des CGI n'était pas sa priorité. Un bonheur pour les fans de genre, qui préfèrent quand même quand ils sentent qu'on ne leur sert pas une bouillie numérique. Des nouvelles images tirées du tournage prouvent bien que les effets spéciaux réels ont été privilégiés. On voit le réalisateur ainsi que son équipe au travail. Certains clichés n'ont pas grand intérêt mais on apprécie en particulier les deux qui montrent l'envers du décor d'une scène d'action dans le casino. Les zombies ne sont pas ajoutés en post-production, ils sont présents au contact des comédiens principaux.

Avec un budget qui tourne dans les 90 millions de dollars, Zack Snyder a eu les moyens pour mettre en images ses folles idées. L'Armée des morts avait déjà été une preuve, à l'époque, de sa capacité à dynamiter le film de zombies. Cette fois, on veut pareil, en mieux !