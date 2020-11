Army of the Dead sur Netflix : les zombies de Zack Snyder seront très réalistes

En marge de son nouveau montage de "Justice League", Zack Snyder fait une pause avec les super-héros et revient aux zombies qui l'ont fait connaître. "Army of the Dead", attendu sur Netflix, sera un film réaliste avec un emploi limité des CGI. Tant mieux !

Zack Snyder revient au film de zombies

Avant d'être impliqué dans le cinéma de super-héros, Zack Snyder a fait ses débuts avec un film de zombies remarqué : L’Armée des morts. Ce remake modernisé de Zombie de George A. Romero ne s'élève pas aussi haut que son modèle mais est sacrément plaisant. L'intrigue se situe la majeure partie du temps dans un centre commercial, avec un groupe de survivants qui doivent coopérer pour essayer de s'en sortir. Relecture moins politique et tournée vers l'action, le film a permis à Zack Snyder de faire une entrée fracassante à Hollywood. Plus de 15 ans après, il revient sur Netflix au genre qui l'a révélé avec Army of the Dead. Un titre proche de son premier film, comme pour faire un rappel au public.

L'histoire sera à propos d'un groupe de mercenaires engagé par le propriétaire d'un casino de Las Vegas qui souhaite récupérer l'argent qui dort dans son établissement. La mission est risquée car le monde a été touché par un virus qui transforme les gens en zombies. Las Vegas est une ville placée en quarantaine à l'aide d'un immense mur qui empêche quiconque d'entrer ou de sortir. Ainsi, le virus est contenu. Mais nos héros vont devoir pénétrer à l'intérieur et ça promet de ne pas être une partie de plaisir pour eux. Dave Bautista, seule star notable au casting, est entouré d'une troupe de têtes peu connues comme Matthias Schweighöfer, Omari Hardwick, Ella Purnell, Hiroyuki Sanada ou Theo Rossi. Nous verrons comment Snyder va arriver à gérer ses personnages, sur le plan collectif et individuel.

© Netflix

Army of the dead sonnera réaliste

Zack Snyder a signé un passage dans le podcast The Film Junkee et a donné de nouvelles informations sur son film. Pour que ses zombies soient réalistes, il annonce que 90% des effets visuels ont été faits en direct. Peu de CGI seront inclus dans Army of the Dead ! Le réalisateur a tenu à ce que l'action soit généreuse et paraisse crédible à l'écran. Dans une époque où il est possible de tout imaginer avec des ordinateurs, revenir à des maquillages et des effets confectionnés sur le plateau s'impose comme la meilleure manière de renouer avec le cinéma d'avant. Dans ce sous-genre, les meilleurs films sont souvent ceux où on sent à l'image la matière, la dégradation des corps, le sang gicler.

Les zombies ont l'avantage d'être des figures horrifiques qui peuvent être facilement mises en scène sur un plateau, pas comme certains monstres où l'emploi du numérique est inévitable. Pour les acteurs, aussi, c'est une façon de faire qui permet de mieux visualiser l'action en plein jeu et de se sentir impliqué dans quelque chose de réel.

Zack Snyder veut que son film soit fun sans se moquer du genre. On lui fait confiance là-dessus. Le sérieux dont il a fait preuve avec L'Armée des morts a prouvé qu'il sait maintenir un ton très premier degré sans lésiner sur le spectacle. On espère qu'il ne se loupera pas, car Netflix ne veut pas uniquement faire un film et compte installer un univers étendu. Un préquel et une série animée sont annoncés pour faire découvrir en profondeur le passé des personnages et l'émergence du virus.