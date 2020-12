Army of the Dead - The Prequel : le casting prend la pose pour Zack Snyder

Le cinéaste Zack Snyder s'est rendu sur son compte Twitter pour dévoiler la première image du prequel de « Army of the Dead », dont le tournage est terminé. Une photographie qui met en lumière le casting de cette suite.

Le retour de Zack Snyder au film de zombies

Army of the Dead signe le grand retour de Zack Snyder au genre du zombie, un style qui l'avait révélé en 2004 lorsqu'il a mis en scène l'excellent L'Armée des Morts. Ce remake de Zombie avait fait forte impression et lui avait ouvert les portes d'Hollywood. Avec son nouveau film, qui sortira l'année prochaine sur Netflix, il revient à ce genre si particulier, et racontera une invasion de zombies en plein Las Vegas. Le film suivra un groupe de mercenaires décidé à tenter le tout pour le tout en pénétrant dans une zone de quarantaine pour le plus grand braquage de leur vie. Côté casting, le film réunit notamment Dave Bautista, Hiroyuki Sanada, Theo Rossi ou encore Huma Qureshi.

Un préquel déjà tourné

Alors que Army of the Dead n'est toujours pas sorti, un prequel vient d'être bouclé. Zack Snyder s'est rendu sur son compte Twitter pour révéler que le tournage du prequel est officiellement terminé. Pour le moment intitulé Army of the Dead : The Prequel, on ne sait pas exactement de quoi va parler le film. On sait juste que Matthias Schweighöfer sera présent dans les deux films, dans la peau de Ludwig Dieter. Ainsi, c'est pour le moment le seul personnage qui fera le lien entre les deux films. Le reste du casting de Army of the Dead : The Prequel se compose pour le moment de Ruby O. Fee, de Nathalie Emmanuel et de Stuart Martin.

Ce film n'est pas réalisé par Zack Snyder mais par Matthias Schweighöfer. Zack Snyder officie en tant que producteur, accompagné de son épouse Deborah Snyder. Ce préquel se concentrera majoritairement sur le personnage de Matthias Schweighöfer, sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants de l'intrigue. Il sera également diffusé sur Netflix. Pour compléter le tableau, Zack Snyder travaille également sur une série animée de zombies pour la plateforme. Celle-ci se concentrera sur le personnage de Dave Bautista. De quoi lancer le Snyder Zombies Universe.