Le film qui a rendu célèbre Arnold Schwarzenegger, avant Terminator, est à voir gratuitement

Jusqu'au 1e octobre France TV propose de (re)voir "Conan le Barbare" (1982), le film culte d'Arnold Schwarzenegger qui n'a (presque) pas pris une ride.

Avant Terminator, Arnold Schwarzenegger était Conan le Barbare

Considéré aujourd'hui, et depuis bien longtemps, comme une immense star du cinéma d'action (surtout dans les années 1990), Arnold Schwarzenegger n'a pas eu besoin de beaucoup de rôles avant d'être révélé. Après une poignée d'apparitions dans les années 1970, l'acteur a vu sa renommée exploser dans les années 1980 grâce à deux de ses rôles les plus marquants. Il y a bien sûr eu Terminator (1984), personnage auquel on pense généralement en premier à l'évocation d'Arnold Schwarzenegger. Mais juste avant, le comédien a incarné Conan le Barbare (1982) dans le long-métrage éponyme.

Librement inspiré des écrits de Robert E. Howard se déroulant dans l'âge hyborien, le film Conan le Barbare, réalisé par John Milius, offre une plongée dans un univers de fantasy où se mêlent démons, magiciens et combattants musclés. Conan est de cette dernière catégorie. Après avoir vu, enfant, ses parents se faire massacrer par Thulsa Doom et son armée, il est capturé et réduit en esclavage. En grandissant, il devient une véritable brute capable d'affronter n'importe qui. Il va enfin parvenir à se libérer et pourra ainsi tenter de se venger de Thulsa Doom (James Earl Jones).

Arnold Schwarzenegger - Conan le Barbare ©Universal Pictures

Produit par le célèbre Dino De Laurentiis, le film n'a pas été particulièrement bien accueilli par la presse à sa sortie. Par contre, le public était au rendez-vous pour le découvrir en salles. Puis pour le revoir inlassablement grâce aux sorties en vidéo. C'est ce qui a permis à Conan le Barbare d'acquérir un statut de film culte, et donc de lancer la carrière d'Arnold Schwarzenegger.

Un film à revoir sans hésiter et gratuitement

42 ans se sont écoulés depuis la sortie de Conan le Barbare, et voilà que le film est disponible gratuitement sur le site de France TV (jusqu'au 1er octobre). L'occasion de (re)voir ce long-métrage dont l'influence sur le genre de la fantasy a été indéniable. Bien sûr, visuellement, Conan le Barbare est loin de ce qui se fait aujourd'hui, et le kitch de l'époque est flagrant. Mais il reste intéressant de voir la proposition originale de John Milius, tandis que la force physique d'Arnold Schwarzenegger reste toujours aussi impressionnante. D'ailleurs, pour ce rôle, le comédien a eu droit à un entrainement intensif et s'est retrouvé dans des situations compliquées durant le tournage, face à des chiens sauvages ou en devant mordre un vautour mort.

Enfin, les thématiques abordées dans Conan le Barbare continuent de passionner. Que ce soit la question de la vengeance et de la justice personnelle, au centre du film, mais également la question de la résilience et la quête de liberté. Conan devant se libérer de ses chaînes pour prendre son destin en main. Enfin, le rapport entre le bas peuple et une puissance au pouvoir absolu, entre la barbarie pointée du doigt et la civilisation tout aussi brutale, rend le long-métrage universel et toujours pertinent.

D'ailleurs, outre une suite plus légère avec Conan le Destructeur (1984) et un remake avec Jason Momoa (2011), le souvenir de Conan le Barbare est réapparu récemment avec The Northman (2022). Même si le film de Robert Eggers met à l'honneur la mythologie viking en s'inspirant des sagas nordiques, le parcours de son héros et les thèmes abordés rappellent grandement l'aventure de Conan.