Arthur, malédiction : une bande-annonce terrifiante pour le spin-off horrifique des Minimoys

La saga "Arthur et les Minimoys" a inspiré un spin-off horrifique avec "Arthur, malédiction", produit par Luc Besson. Découvrez dès à présent la bande-annonce du film.

Arthur, malédiction : du film familial à l'horreur

Venu de nul part, on découvrait au début du mois de mai un premier teaser pour Arthur, malédiction. Un film inattendu mais plutôt original dans son concept puisqu'il s'agit d'un spin-off horrifique de la saga Arthur et les Minimoys. Vous avez bien lu. L'histoire gentille d'Arthur, jeune garçon qui découvre le monde fantastique des Minimoys, minuscules créatures dans le jardin de sa grand-mère, a inspiré un film d'horreur.

Ici, tout part d'Alex, qui dans sa jeunesse était fan de ces longs-métrages et s'imaginait même devenir un jour un Minimoys. Des années plus tard, ses amis ont retrouvé la maison où auraient été tournés les films de Luc Besson. Seulement ce qui devait être une virée sympathique entre amis va se transformer en véritable cauchemar.

Arthur, malédiction ©Apollo Films

Le monde inquiétant des Minimoys

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, et contrairement à ce que laissait penser le teaser, Arthur, malédiction n'utilisera pas la forme du found footage, mais une approche plus "classique". Toute proportion gardée, on pense davantage à Massacre à la tronçonneuse puisqu'on retrouve des jeunes qui débarquent dans un lieu, au milieu de nul part, et où semble vivre une population dangereuse et effrayante. Devant ces images, on ne peut pas encore bien savoir s'il s'agira de "simples humains" ou si une part fantastique entrera en jeu. Et si le monde des Minimoys existait vraiment mais était bien moins accueillant qu'on ne le pense ?

Dans tous les cas, on nous promet un film assez violent (le coup du piège à loup fait son effet) et un grand massacre à venir. Produit par Luc Besson et réalisé par Barthélémy Grossmann, Arthur, malédiction sortira dans les salles le 29 juin 2022.