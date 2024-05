"Je ne comprends pas pourquoi" : les regrets d'Artus avant de monter les marches à Cannes 2024 avec l'équipe d'Un p'tit truc en plus

Artus et l'équipe du film "Un P'tit truc en plus" monteront les marches lors du prochain Festival de Cannes le 22 mai prochain. Cependant, le réalisateur et comédien regrette qu'aucune marque de luxe n'ait accepté de les habiller. Et il ne croit pas aux explications officielles.

Un p'tit truc en plus : Artus réussit son pari de cinéma

La comédie Un p'tit truc en plus, première réalisation du comédien Artus, connaît un énorme succès au cinéma depuis sa sortie le 1er mai dernier. Après un démarrage record (le meilleur de l'année 2024 devant Dune 2), le film continue sa belle lancée, et a, à l'heure actuelle, attiré plus d'un million et demi de spectateurs dans les salles.

L'intrigue du film suit Paulo (Artus) et son père (Clovis Cornillac), braqueurs invétérés, qui sont sur le point de se faire arrêter par la police après un énième méfait. Pour échapper aux autorités, ils repèrent un groupe d'adultes atteints de handicap, qui embarquent pour une colonie de vacances dans un coin reculé du Vercors.

Paulo est pris pour un des participants et son père y voir une parfaite opportunité pour se faire discrets, en attendant de pouvoir reprendre leurs vies de braqueurs. Ils embarquent donc à bord du bus avec les autres. Pour ne pas éveiller les soupçons, Paulo se fait donc passer pour un adulte handicapé, Sylvain, qui voyage avec son accompagnateur.

Un P'tit truc en plus raconte donc leur séjour dans cette colonie de vacances dans laquelle leurs à priori vont volet en éclat au contact de ces vacanciers qui ont beaucoup à leur apprendre. À mi-chemin entre Le Huitième jour et Nos Jours heureux, le film a su conquérir le cœur du public français grâce à son humour et sa tendresse.

Une montée des marches à Cannes sans costumes de luxe

Artus et toute son équipe du film Un P'tit truc en plus ont été conviés à venir assister au Festival de Cannes 2024 le 22 mai prochain, et auront donc la chance de monter les célèbres marches du Palais des Festivals. Cependant, Artus regrette qu'aucune marque de luxe n'ait accepté d'habiller l'équipe du film. Au micro de France Inter, le réalisateur et comédien, a réagi à cette déception en déclarant qu'il ne comprenait pas pourquoi :

On nous sort des histoires de quotas en disant "on a déjà prêté tous nos costumes".

Un motif qui n'a pas convaincu Artus, qui a déclaré qu'il était "plus élégant pour une marque d'habiller Brad Pitt que d'habiller Artus et encore plus des acteurs en situation de handicap".

Finalement, ce sont les costumières du film qui habilleront l'équipe pour monter les marches de Cannes.