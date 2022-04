Astérix et Obélix au service de sa majesté : quel grand comique français a failli incarner Astérix ?

Quatrième adaptation cinématographique (dessins animés exclus) des aventures d'Astérix, « Astérix et Obélix : au service de sa majesté » voyait un nouveau changement d’acteur pour incarner le petit gaulois. Dans cette optique, c’est le plus célèbre des Ch’ti qui fut pressenti pour jouer le personnage : Dany Boon.

Astérix et Obélix : au service de sa majesté : Astérix chez les British

Depuis sa première adaptation sur grand écran, le Gaulois moustachu a alterné entre l’excellent et le médiocre. Ainsi, c’est justement après le médiocre Astérix aux jeux Olympiques que la quatrième adaptation voit le jour. Avec Astérix et Obélix : au service de sa majesté, l'objectif est notamment de faire oublier son prédécesseur qui disposait de plus de budget et de guest-stars sans atteindre l’excellence de Mission Cléopâtre.

Ainsi, la production s’est donnée les moyens pour faire mieux : un réalisateur qui a déjà fait ses preuves dans les adaptations de BD (Laurent Tirard avait mis en scène Le Petit Nicolas), un film qui mélange les très bons albums Astérix chez les Bretons et Astérix et les Normands, ainsi qu’un ajout de la 3D. À l’arrivée, la comédie obtient une réception bien meilleure que l'adaptation précédente.

Astérix et Obélix : Au service de sa majesté ©Wild Bunch

Le long-métrage voit donc les irréductibles Gaulois venir en aide à un petit village breton qui ne cesse d’être menacé d’invasion par les Romains. Entre tasses de thé, expérimentation du rugby, confrontation avec les Normands et séances de baffes hebdomadaires, Astérix et Obélix vont une nouvelle fois vivre une grande aventure.

Qui pour incarner le petit gaulois ?

Etant apparu dans les deux premières adaptations cinématographiques de la BD, Christian Clavier a laissé une marque indélébile auprès des spectateurs dans son interprétation d’Astérix. Toutefois, il céda une première fois la place à Clovis Cornillac dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques sans réellement convaincre. Pour le film de 2012, plusieurs acteurs ont été approché pour jouer le célèbre personnage. Parmi eux, on retrouve alors Frank Dubosc, Kad Merad et Dany Boon. Ce dernier n’accepte toutefois pas la proposition lancée par la production. Cependant, il trouve un autre rôle en la personne de Têtedepiaf, le Normand. Un rôle qui lui va au final à merveille, quand on connaît l’attachement de l’acteur pour les régions du Nord de la France.

Têtedepiaf (Dany Boon) - Astérix et Obélix : Au service de sa majesté ©Wild Bunch

Finalement, c’est Edouard Baer (qui avait déjà travaillé avec Laurent Tirard sur Mensonges et trahisons et plus si affinités et Molière) qui obtient le premier rôle. Ironie du sort : l’acteur était déjà apparu dans la seconde adaptation ciné d’Astérix, interprétant de manière géniale le scribe Otis.