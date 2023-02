Astérix et Obélix contre César : quand Gérard Depardieu martyrisait Pierre Palmade

Interprète du barde Assurancetourix dans "Astérix et Obélix contre César", Pierre Palmade a eu la vie dure pendant le tournage du film de Claude Zidi. En effet, Gérard Depardieu ne manquait pas une seule occasion d'en faire son souffre-douleur...

Le premier Assurancetourix en chair et en os

Parmi les habitants du célèbre village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, tout le monde connaît le barde Assurancetourix. Un "musicien" dont le super-pouvoir est surtout de casser les oreilles de ses congénères, et qui finit systématiquement bâillonné lors du banquet final. Dans le récent Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, c'est Philippe Katerine qui endosse le costume, quand c'était Franck Dubosc qui lui prêtait ses traits dans Astérix aux Jeux Olympiques. Et le tout premier acteur à avoir interprété le fameux barde dans un film live action Astérix n'est autre que l'humoriste Pierre Palmade.

Assurancetourix (Pierre Palmade) - Astérix et Obélix contre César ©Pathé

Pour Pierre Palmade, ce rôle est une consécration. Il intervient en effet au terme d'une décennie, celle des années 90, qui l'a vu triompher sur les planches de théâtre, seul en scène ou avec Michèle Laroque, comme à l'écriture de succès avec notamment sa collaboratrice Muriel Robin. Mais le tournage d'Astérix et Obélix contre César lui a réservé bien des surprises, dont des interactions avec Gérard Depardieu pour le moins salées, comme le rapportait le réalisateur Claude Zidi.

"Chaque fois que Depardieu passait, il donnait un coup de pied dedans"

Dans une interview accordée par Claude Zidi à Télé 7 jours, le réalisateur rapportait ainsi que, pendant le tournage, Sim et Pierre Palmade étaient de vrais souffre-douleurs. Concernant Pierre Palmade, son "bourreau" était Gérard Depardieu, qui tenait pour la première fois le rôle d'Obélix.

L'autre souffre-douleur fut Pierre Palmade, qui jouait Assurancetourix. Perché dans son arbre avec sa lyre, il se reposait entre les scènes sur un escabeau. Chaque fois que Depardieu passait, il donnait un coup de pied dedans. Pierre se retrouvait pendu à une branche avec sa corde de sécurité...

Il aurait quand même été dommage que Gérard Depardieu fasse défaut à sa réputation d'être un terrible farceur sur les tournages ! Il a donc ainsi égayé le tournage d'Astérix et Obélix contre César, tout en faisant vivre un enfer à son partenaire de jeu Pierre Palmade. À noter que l'interprète d'Obélix s'est aussi fait remarquer en s'envoyant dans le décor avec sa moto...