Astérix et Obélix : la mise en garde de Gilles Lellouche à Guillaume Canet

À l'origine, Guillaume Canet voulait incarner Jules César dans "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu". Le réalisateur s'est finalement ravisé à la suite d'une discussion avec son compère Gilles Lellouche.

Astérix et Obélix - L'Empire du Milieu : le retour des Gaulois

Onze ans après Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté, les deux héros créés par Albert Uderzo et René Goscinny sont de retour dans un film live. Guillaume Canet et Gilles Lellouche succèdent à Édouard Baer et Gérard Depardieu dans les costumes des irréductibles Gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur.

Dans cette aventure originale, Astérix et Obélix viennent en aide à la princesse Fu Yi (Julie Chen), la fille de l'Impératrice de Chine (Linh-Dan Pham), emprisonnée après le coup d'État fomenté par Deng Tsin Quin (Bun Hay Mean). Comme si les ennuis n'étaient pas suffisants, le petit groupe doit également faire face à Jules César (Vincent Cassel), qui a décidé de se lancer dans la conquête de l'Empire du Milieu.

Jules César (Vincent Cassel) - Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu ©Pathé

Doté d'un budget colossal de 65 millions d'euros, le long-métrage réunit une myriade de célébrités. Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, José Garcia, Manu Payet, Pierre Richard, Philippe Katerine, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy mais aussi Zlatan Ibrahimović, Angèle, Orelsan, Matthieu Chedid et bien d'autres encore complètent la distribution de cette superproduction française.

Le conseil de Gilles Lellouche à Guillaume Canet

Guillaume Canet a par ailleurs confié le rôle de Cléopâtre à Marion Cotillard. À l'origine, ils devaient partager des scènes ensemble puisque le réalisateur et interprète d'Astérix voulait prêter ses traits à Jules César, en pleine crise de couple dans le film. Gilles Lellouche a néanmoins dissuadé son acolyte d'incarner l'empereur romain.

Dans une interview accordée par Télé 7 Jours et citée par Version Femina, Guillaume Canet raconte :

Je voulais jouer César. C'est une discussion avec Gilles, pendant des vacances, qui m'a permis de voir les choses différemment. (...) Il m'a dit : "Tu es sûr de vouloir jouer César, avec Marion en Cléopâtre ? Vous n'allez pas retomber dans ce que tu as fait avec Rock'n Roll." Il avait raison !

Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu ©Pathé

Marion Cotillard et Guillaume Canet jouent leur propre rôle dans la comédie Rock'n Roll, où leur histoire d'amour vacille à cause de la peur d'être ringard de l'acteur et metteur en scène. Pour éviter la redite, il a donc fait appel à Vincent Cassel pour jouer César. Une décision qu'il ne regrette absolument pas, comme il l'explique dans le dossier de presse :

Il a ce côté félin, l’âge de jouer le rôle, la prestance et puis je me suis dit qu’avec Marion ça serait top...

Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, au cinéma dès le 1er février 2023. Découvrez notre critique du film.