Astérix et Obélix L'Empire du milieu : la première bande-annonce est là !

Réalisé par Guillaume Canet, "Astérix et Obélix : L'Empire du milieu" se dévoile avec une première bande-annonce. Le cinéaste s'offre le rôle d'Astérix tandis que Gilles Lellouche se présente en Obélix.

Astérix et Obélix de retour après dix ans

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu sera l'un des événements du début d'année 2023 en France. Déjà parce que, en soi, l'univers d'Astérix a toujours attiré, que ce soit avec les BD ou les films. Et que la dernière proposition au cinéma remonte à plus de dix ans maintenant. Mais aussi parce que ces films se sont toujours montrés ambitieux, réunissant à chaque fois encore plus de célébrités pour entourer les deux Gaulois.

On se souvient par exemple de Laetitia Casta en Falbala dans Astérix et Obélix contre César (1999), de Monica Bellucci en Cléopâtre dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002), d'Alain Delon en Jules César dans Astérix aux Jeux olympiques (2008), de Catherine Deneuve en reine de Bretagne dans Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté (2012), et bien d'autres...

L'Empire du milieu se dévoile

Ce nouveau film ne fera pas exception comme on peut le voir avec la première bande-annonce (en une d'article) dévoilée par Pathé. Réalisé par Guillaume Canet, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu voit donc ce dernier incarner à son tour Astérix, et Gilles Lellouche être Obélix. Le duo se présente sur ces premières images qui mettent surtout l'accent sur le spectacle et les moyens mis en place.

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu ©Pathé

Rappelons qu'il s'agit d'un scénario original et non d'une adaptation d'une des BD. Ainsi, Astérix et Obélix verront leur quotidien habituel être bouleversé par la princesse Fu Yi (Julie Chen). Venue de Chine, elle demandera aux deux Gaulois leur aide pour sauver sa mère, l'Impératrice de Chine (Linh-Dan Pham). Ni une ni deux, les voilà partis pour une nouvelle aventure, cette fois en Asie, mais ils croiseront évidemment César, désireux lui aussi de devenir Empereur de Chine.

On savait également que Marion Cotillard devait jouer la nouvelle Cléopâtre tandis que Vincent Cassel avait obtenu le rôle de César. Mais ce n'est pas tout puisqu'ont été annoncés au casting Jonathan Cohen, Ramzy Bedia, Manu Payet Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, Franck Gastambide, et même Zlatan Ibrahimović et Angèle ! Certains sont déjà visibles dans la vidéo promotionnelle. Mais pour le reste, il faudra se rendre dans les salles le 1er février 2023.