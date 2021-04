Astérix et Obélix - L'Empire du Milieu : le casting démentiel du film de Guillaume Canet se dévoile!

Le prochain film sur les aventures des célèbres Gaulois "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu", réalisé par Guillaume Canet, vient de dévoiler un casting exceptionnel où on retrouve un fameux joueur de football, la fine fleur de l'humour français, des musiciens, des comédiens renommés et des nouveaux venus... Ça promet !

Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu s'offre un casting exceptionnel

Arrêtez tout ! Zlatan Ibrahimovic, un des plus grands attaquants de l'histoire du football et idole du PSG, va prêter son charisme et ses talents de comédien au film Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet et présenté comme une production immensément ambitieuse. Le joueur de football suédois a posté sur Instagram une image sans équivoque : un "ANTIVIRUS" dans un style on ne peut plus identifié : une écriture qu'on retrouve dans l'oeuvre d'Uderzo et Goscinny, en jaune sur fond rouge, deux couleurs qui font la majesté de l'Empire romain, et tout simplement l'identité graphique qu'on connaît de ce projet pharaonique. Dans les premiers à dégainer son annonce sur les réseaux sociaux, il est rapidement suivi par une foule d'actrices et d'acteurs...

Les stars de la comédie sont au rendez-vous

Il n'est pas du tout le seul à s'être ainsi annoncé, puisque la chanteuse Angèle a fait de même et sera Falbala. Le comédien Jérôme Commandeur sera lui le chef du village Abraracourcix, accompagné de Bonemine jouée par Audrey Lamy. Autre figure célèbre figure du petit village d'Armorique, l'insupportable barde Assurancetourix prendra les traits de Philippe Katerine.

On retrouvera aussi Manu Payet, dans la peau d'un personnage nommé Ri Qi Qi et l'humoriste Jason Chicandier en Ordralfabétix. Thomas VDB et Bun Hay Mean seront respectivement Sinus et Deng Tsin Qin. Les annonces se succèdent, et cette soudaine communication est une bonne nouvelle dans la mesure où la production du film suit donc bien son cours. Jonathan Cohen sera aussi de la partie dans le rôle de Graindemaïs, qu'on suppose lié à celui de Ramzy Bedia : Epidemaïs. Autres nouveaux venus : Monsieur Fraize qui sera Plexus et Issa Doumbia dans un rôle nommé Baba. Franck Gastambide arrive aussi pour incarner le pirate Barbe Rouge. Et ça ne s'arrête pas là...

Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu ©Pathé

Pour incarner le formidable druide Panoramix, c'est un monument de la comédie française qui va se charger du rôle et de la potion magique: Pierre Richard. À ses côtés, ça se bouscule. Orelsan qui sera Titanix et Mathieu Chedid Remix rejoignent aussi le casting déjà connu, à savoir Vincent Cassel, Marion Cotillard, et Vincent Desagnat (Perfidus) et pour incarner les deux héros : Guillaume Canet lui-même pour Astérix et Gilles Lellouche pour Obélix. Vincent Cassel est César et Marion Cotillard Cléopâtre. Autre confirmation, plus de dix ans après son rôle dans Astérix aux Jeux Olympiques, José Garcia devient Biopix pour Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu. La jeune génération d'humoristes et comédiens sera représentée notamment par Laura Felpin qui incarnera Carioca, ainsi que par les vidéastes McFly et Carlito.

Le film est actuellement en tournage et n'est pas attendu dans les salles avant 2022.