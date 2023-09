Astérix et Obélix - L'Empire du milieu : pourquoi la Chine a refusé de co-produire le film

À l'origine, le blockbuster français "Astérix et Obélix : L'Empire du milieu" devait être une co-production avec la Chine, avec une partie de son tournage localisée là-bas. Mais ce partenariat historique a très rapidement tourné court...

Astérix et Obélix, la galère chinoise

La super-production française Astérix et Obélix : L'Empire du milieu de Guillaume Canet devait être un film important pour le cinéma français. La continuation d'une grande saga par un solide réalisateur, par ailleurs acteur et figure française connue à l'international, un casting vertigineux, 66 millions d'euros de budget de production, et un partenariat avec l'industrie chinoise du cinéma.

Le projet de nouveau film Astérix et Obélix a été officialisé en 2017, par la société éditrice Les Éditions Albert René et la société de production d'Alain Attal Trésor Films, qui a produit tous les films réalisés par Guillaume Canet. Celui-ci annonce en octobre 2019 qu'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu sera sa nouvelle réalisation. S'ouvre alors une séquence géostratégique, avec Alain Attal et Guillaume Canet qui accompagnent Emmanuel Macron en Chine début novembre 2019 pour l'inauguration du Centre Pompidou de Shanghaï en vue de rencontrer des acteurs et des actrices, ainsi que des partenaires de production.

À l'issue de ce voyage, Guillaume Canet annonce au micro de RTL que le film sera "tourné en partie en Chine", et Alain Attal précise qu'ils souhaitent tourner à l'été 2020. Mais ça n'arrivera jamais.

Les Chinois n'ont pas aimé le scénario

L'histoire retiendra qu'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu a été fortement touché par la pandémie de Covid-19, qui s'est d'abord déclarée en Chine. Il apparaît donc clair, dès mars 2020, qu'un tournage là-bas est techniquement largement compromis. Mais en réalité, à ce moment-là, la perspective d'une co-production avec la Chine est déjà lointaine. En effet, en mai 2021, Alain Attal expliquera alors dans les colonnes de So Film :

On s’est battus comme des chiens pour essayer de monter cette co-production avec les Chinois. Ça n’a pas abouti pour des raisons simples : d’abord cette BD n’existe pas du tout chez eux, ils ne la connaissent pas. C’est une franchise très connue dans plein de pays européens, en Russie, en Allemagne, certains pays d’Asie… mais pas en Chine. C’était une barrière énorme à surmonter. Au milieu de ça est arrivée la pandémie. On avait besoin de réponses, mais il y a eu un silence radio total. (...) Les choses prennent plus de temps avec les Chinois, ils ont plus envie de contrôler. La censure devait adouber le script et ils n’imaginaient pas que la Chine puisse être envahie par les troupes de César, même si on est dans une comédie et à -50 avant Jésus-Christ.

Guillaume Canet : "on ne pouvait pas parler de pandas !"

La Chine exerce un contrôle très autoritaire et assumé sur ses productions cinématographiques, et sur les productions étrangères qui prétendraient à être distribuées sur son territoire. Une censure dont l'application est incontournable, et qui a donc posé problème au producteur et au réalisateur du film. Guillaume le précise ainsi à la presse lors de la sortie du film, en février 2023.

Très vite nous avons compris qu’en tournant là-bas, nous devrions faire face à la censure car il y avait beaucoup de choses qui ne plaisaient pas aux autorités dans le scénario, notamment au niveau de l’humour : on ne pouvait pas parler de pandas par exemple ! Je sentais que ça allait être difficile, d’autant que la situation diplomatique s’est compliquée avec le drame des Ouighours. Je ne nous voyais pas participer à des projections officielles, faire des photos, emmener les comédiens, etc., pris en otages d’une certaine manière dans tout ce contexte...

Fu Yi (Julie Chen) - Astérix et Obélix - L'Empire du milieu ©Pathé

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu devenu alors une production 100% française, c'est donc en France que l'entièreté du tournage se déroule, notamment en Auvergne pour des prises de vues en extérieur. Avec presque un an de retard, puisque les contraintes liées au Covid-19 repoussent son lancement au printemps 2021. Côté casting, il y a une conséquence. Les interprètes d'origine asiatique qui interprètent les personnages chinois du film ne sont pas des acteurs ou actrices chinoises. Ainsi Julie Chen et Leanna Chea sont françaises, Linh-Dan Pham est franco-vietnamienne, Tran Vu Tran est français, tout comme Bun-hay Mean.