Audrey Tautou bientôt de retour au cinéma ? Elle répond enfin

Mais que devient Audrey Tautou ? C'est une question que beaucoup de cinéphiles se posent depuis plusieurs années. Récemment interrogée par Pierre Lescure dans l'émission "Beau Geste", l'interprète d'Amélie Poulain a évoqué sa carrière d'actrice et son envie (ou non) de revenir devant la caméra.

Audrey Tautou prend du recul

Après plusieurs années passées sous le feu des projecteurs suite à son interprétation inoubliable d'Amélie Poulain dans le film de Jean-Pierre Jeunet, Audrey Tautou s'est éloignée des plateaux de cinéma ces derniers temps pour se consacrer à d'autres passions, et prendre le temps de profiter de ses proches, notamment de sa fille adoptive.

Son dernier rôle au cinéma remonte à 2019, dans le film américain The Jesus Rolls de John Turturro (uniquement sorti en VOD), qui était à la fois une suite de The Big Lebowski, et une relecture moderne des Valseuses. Récemment, elle a prêté sa voix au film d'animation Nina et le secret du hérisson (sorti au cinéma en octobre dernier).

Actuellement, Audrey Tautou est sur scène à La Seine Musicale, puisqu'elle narre la pièce Charlotte, de Jérémie Lippmann, spectacle à la fois littéraire, musical et pictural, qui revient sur les œuvres de la grande peintre Charlotte Salomon, d'après le roman Charlotte de David Foenkinos.

Un retour au cinéma imminent ? Elle répond

Dans le dernier numéro de l'émission "Beau Geste" diffusée sur France 2, le journaliste Pierre Lescure a rencontré Audrey Tautou à l'Auditorium de La Seine Musicale pour l'interroger sur son actualité, et bien évidemment la questionner sur son désir (ou non) de retrouver les plateaux de cinéma. Mais la principale intéressée ne ressent toujours pas l'envie de renouer avec le métier d'actrice, ou en tout cas pas encore. Elle s'est notamment dite inquiète de devoir dire non à des metteurs en scène qu'elle apprécie, si toutefois ces derniers lui demandaient de jouer dans un de leurs films :

Pour l'instant, je ne suis pas encore dans une dynamique pour y retourner. Il y a certains metteurs en scène, ou certains acteurs, que j'adore, et qui le savent, et je me dis "pourvu qu'ils ne me proposent rien" parce que sinon, ça va être tellement dur de dire non.

Parmi ces metteurs en scène, Audrey Tautou cite notamment Pierre Salvadori, avec qui elle a tourné En liberté en 2018, ou encore Alain Chabat, qui lui a offert le rôle de la mère Noël dans Santa & Cie, deux de ses derniers projets sur grand écran.