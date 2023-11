Audrey Tautou a fait un autre film américain après Da Vinci Code (mais personne ne l'a vu)

Après avoir tourné dans le blockbuster américain "Da Vinci Code", Audrey Tautou a tourné une autre fois à Hollywood, en 2019. Mais le film n'a pas rencontré le même succès, loin de là. Il s'agit du dernier rôle de la comédienne française au cinéma.

Da Vinci Code : Audrey Tautou fait son entrée à Hollywood

Rendue mondialement célèbre grâce à son rôle dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, Audrey Tautou s'offre, en 2006, un grand saut dans la sphère hollywoodienne en décrochant le premier rôle féminin du blockbuster Da Vinci Code, adapté du roman éponyme de Dan Brown.

Dedans, elle y incarne Sophie Neveu, une cryptologue française, chargée d'aider le professeur Robert Langdon (Tom Hanks) à résoudre une énigme religieuse qui pourrait faire trembler la planète et remettre en cause les fondements mêmes de l'humanité.

Contrairement à d'autres comédiennes françaises qui jonglent entre films français et internationaux, à l'image de Léa Seydoux, Marion Cotillard, Eva Green ou encore Camille Cottin, Audrey Tautou n'a pas souhaité réitérer l'expérience, et s'est ensuite consacrée au cinéma francophone, avant de délaisser peu à peu les plateaux de cinéma. Elle a toutefois participé à une autre production américaine, qui est, hélas, passée inaperçue.

Audrey Tautou dans un autre film de Jesus

Vous l'ignoriez probablement, mais, en 2019, Audrey Tautou a tourné dans le film américain The Jesus Rolls de John Turturro (inédit en France). Le film sert à la fois de spin-off au film culte The Big Lebowski des frères Coen, mais également (et c'est surprenant) de remake de la comédie française Les Valseuses de Betrand Blier.

Dans ce long-métrage, John Turturro reprend son rôle de Jesus Quintana, le joueur de bowling, apparu dans The Big Lebowski et Audrey Tautou y incarne Marie, une femme libre d'esprit, qui se joint à Jesus et à son complice, dans une série de mésaventures.

The Jesus Rolls © New Element Media

Malheureusement, le film est sorti dans un silence assourdissant, ne récoltant que quelques dizaines de milliers de dollars au box-office mondial. Le casting, par ailleurs composé de Susan Sarandon, Christopher Walken, et Bobby Cannavale, avait pourtant des arguments solides. Il est toujours invisible en France, alors qu'il est présent dans d'autres territoires sur la plateforme de streaming Prime Video.

The Jesus Rolls marque la dernière apparition d'Audrey Tautou au cinéma. Elle avait déclaré, en juin 2022, avoir voulu s'éloigner des plateaux de tournage pour "ouvrir une parenthèse, faire autre chose". En février 2019, elle était devenue maman d'une petite fille qu'elle avait adoptée, et avait fait le choix de privilégier sa vie de famille à sa carrière. Mais elle avait aussi tenu à clarifier qu'elle n'avait pas arrêté le cinéma, et qu'elle reviendrait lorsque l'occasion se présenterait.