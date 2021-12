Avant Shazam, Zachary Levi avait auditionné pour Les Gardiens de la Galaxie

Star de la saga DC « Shazam » Zachary Levi aurait pu jouer à temps plein chez l’ennemi Marvel en rejoignant les films « Les Gardiens de la Galaxie ». Seulement, tout ne s’est pas passé comme prévu pour lui lors des auditions. Un mal pour un bien.

Zachary Levi : de Chuck à Shazam!

Pour ceux qui suivraient depuis longtemps la carrière du comédien Zachary Levi, on aurait tendance à croire qu’il a connu deux carrières. En effet, la première est, sans contestation possible, télévisuelle. Entre 2007 et 2012, il se révèle ainsi dans la série Chuck. Dans le rôle du nerd Chuck Bartowski qui devient par le plus grand des hasards agent secret, l’acteur fait parler son talent comique. Aux côtés d’Yvonne Strahovski et Matt Bomer (autres acteurs révélés grâce à cette série), Zachary Levi lance donc définitivement sa carrière.

Sa seconde carrière se poursuit au cinéma. Ainsi, après avoir prêté sa voix au personnage de Flynn Rider dans Raiponce, il rejoint le MCU en 2013 via Thor : Le Monde des Ténèbres pour remplacer Joshua Dallas qui jouait Fandral dans le volet précédent. Son rôle est toutefois très secondaire voire même anecdotique puisque son personnage se fait tuer sans avoir prononcé une seule réplique dans Thor : Ragnarok, le troisième opus.

Après avoir connu un échec télévisuel avec la mini-série Heroes Reborn, Zachary Levi revient toutefois au premier plan en 2017 puisqu’à la surprise générale il est choisi pour jouer le super-héros DC Shazam dans le blockbuster du même nom. Une fois encore, l’acteur crève l’écran grâce à son humour ravageur. Shazam est ainsi un succès critique et commercial qui permet le début d’une saga, en même temps que le retour d’un comédien que l’on avait un peu perdu de vue ces dernières années.

Une audition ratée, mais…

En plus d’avoir joué dans la saga Thor, Zachary Levi aurait pu apparaître dans une franchise célèbre du MCU : Les Gardiens de la Galaxie. En effet, dans le podcast The Fourth Wall de la radio The Playlist, la star de Shazam ! révèle avoir auditionné pour jouer ni plus ni moins que Peter Quill, alias Star-Lord. En effet, James Gunn et lui étaient de bons amis. Lorsqu’il fut embauché pour réaliser Les Gardiens de la Galaxie, il demanda au comédien une audition-test pour incarner le héros. Malheureusement, Levi n’a pu faire le poids face à Chris Pratt qui a obtenu le rôle fétiche. Un échec qui lui a cependant ouvert les portes d’une autre franchise :

J'espérais avoir laissé une assez bonne impression à James Gunn pour que lorsque je devais auditionner pour Shazam! son très cher ami, manager, et parfois partenaire de production, Peter Safran, lui passe un coup de fil. Car c'est ainsi que fonctionne notre industrie. Heureusement, j'étais en bonne relation avec James, et j'essaie d’ailleurs d'être en bonne relation avec autant de personnes que possible. Je pense qu'entre ça, et la manière dont James pensait que j'avais réussi le test de Star-Lord, il a dû lui dire : « Ouais mec, tu devrais vraiment donner à Zach sa chance. Il pourrait être génial. » Est-ce que c'est ce qui s’est exactement dit entre eux ? Je ne sais pas, mais je suis sûr que cela faisait partie de la conversation. En tout cas, je suis redevable à James qu'il croie suffisamment en moi pour s'en souvenir et transmette cette information.

Tout est bien qui finit bien donc. Zachary Levi reprendra même le costume de Shazam, à l’occasion de Shazam! Fury of The Gods, prévu pour le 31 mai 2023.